Liga: cuatro adelantos y vuelve la Copa Santa Fe

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol realizada anoche se dieron a conocer los adelantos para la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A. Este es el detalle: jueves 21.45 primera (20.15 reserva) Unión de Sunchales vs. Ferro; 21.30 primera (20 reserva), Atlético de Rafaela vs. Argentino de Vila; viernes 21.30 (20 reserva) Peñarol vs. Ben Hur y Deportivo Ramona vs. Brown de San Vicente. También adelantarán el viernes en Primera B, Sp. Roca vs. Tiro Federal de Moisés Ville (21.30) y Defensores de Frontera vs. San Martín de Angélica (22).

Cabe mencionar que el domingo comenzará a jugarse en el horario de las 15.30 en primera y 14 para las reservas.



VUELVE LA COPA SANTA FE

La Federación Santafesina informó que confirmada la Copa Santa Fe para fines de mayo y la Liga debe definir las dos plazas que le corresponden de acuerdo a las clasificaciones del 2019 y 2021. El próximo martes se definirá la situación. Los clubes que deben definir la clasificación son Brown de San Vicente (2019), Ferro (2019), Sp. Norte (2021) y Quilmes (2021).Ya tienen asegurada la clasificación: Atlético Rafaela (B Nacional), Unión de Sunchales (Federal A), 9 de Julio (licencia regional), Ben Hur (licencia regional), Dep. Libertad (licencia regional) y Atl. María Juana (Copa Federación).

Por otra parte, anoche se sortearon las localías de la tercera fase de la Copa Centenario de la Liga Rafaelina, a jugarse entre jueves 28 y viernes 29 de abril. Atlético será local ante Ferro; 9 de Julio ante Unión; Peñarol ante Ben Hur; Florida ante Bochazo; y Quilmes ante Bella Italia.

En tanto, este domingo comenzará el torneo de fútbol femenino. Serán sedes Argentino de Vila y Ferro Dho de San Cristóbal.



REGIONAL DE INFERIORES

Este miércoles se disputará la segunda fecha del Torneo Regional Juvenil de AFA, en la que Ben Hur recibirá a 9 de Julio de Morteros. Los tres partidos se disputarán en la cancha Auxiliar 3 del predio de barrio Parque.

Estos serán los horarios en las respectivas categorías: 15:30hs Sub 13; 17hs Sub 15y 19hs Sub 17.