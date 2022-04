Avances con el programa de los 1.000 días

La provincia, a través del Ministerio de Salud, en un trabajo coordinado entre la cartera de Salud nacional y las áreas de Educación, Desarrollo Social y Género provinciales, llevó adelante el primer encuentro de trabajo presencial de la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como “Plan de los 1000 días”, en la ciudad de Rosario. En este sentido se destacaron los avances concretos para la implementación del programa en sus aspectos más salientes.

En ese marco, la directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud, Silvina Vaghetti, remarcó que “luego de dos días de encuentros, muy dinámicos, se conformaron y pusieron en marcha las mesas provinciales que le darán operatividad a las acciones que establece la ley”. “Esto no es menor - señaló -, ya que es la primera vez que los equipos de salud de toda la provincia, junto con Nación, nos encontramos cara a cara, luego de dos años de reuniones aisladas o por videoconferencia, limitados por la pandemia. De este modo, definimos de manera participativa el proyecto operativo. No nos juntamos a hablar de la ley, sino a definir cómo hacerla efectiva en cada región”. Por otro lado, Vaghetti destacó que “Santa Fe fue la primera provincia en la que Salud de la Nación lanzó el proyecto operativo del Plan, se superó la expectativa, teniendo en cuenta la cantidad de concurrentes, el nivel de debate, el consenso y los avances logrados”.



PRIMER Y SEGUNDO

NIVEL DE ATENCIÓN

Para la directora provincial de la Salud en la Niñez y la Adolescencia, otro de los aspectos salientes de la jornada fue “que se hizo evidente un fuerte deseo y necesidad de profundizar el diálogo entre el primer y tercer nivel de atención, es decir entre los centros de salud, SAMCo y los hospitales de alta complejidad”. Y graficó en ese sentido: “Esa necesidad de reunirse, participar, conocerse, además del valor que tiene en sí mismo, garantiza mejores prácticas en la articulación del cuidado de las madres, personas gestantes, niños y niñas, que es adonde apunta esta ley. Posibilita soluciones más rápidas y mejores resultados”. Asimismo, “quedó de manifiesto el valor y la importancia de promover la lactancia, la nutrición de las personas gestantes, la alimentación de los niñas y niños, fundamentalmente hasta los tres años, que sabemos es el momento crítico para el buen desarrollo”, continuó enumerando Vaghetti.



INTEGRALIDAD E

INTERDISCIPLINA

En otro orden, Vaghetti recordó que “como esta ley busca garantizar derechos durante el embarazo, en los primeros 3 años de vida de los niños y niñas; derechos en relación a la identidad, al control de salud integral, al vivir libre de violencia, miradas y políticas de género, entre otros aspectos, en las jornadas se enfatizó la necesidad de que todas las áreas del Estado nos sentemos y trabajemos en conjunto para poder asegurar estos derechos”. Según la funcionaria, eso “obliga a concebir al desarrollo de las infancias, y el cuidado de las personas gestantes, no solo desde lo orgánico y genético. Por eso se habla de ‘espacios de cuidado’, porque se refiere al ámbito donde crecen, las condiciones sociales, culturales y los entornos afectivos y familiares. Eso demanda la intervención de todos los ministerios y áreas estatales: Desarrollo Social, Educación, Trabajo, Vivienda, Seguridad, Género, entre otras”. En línea con ello, Vaghetti recordó que el Ministerio de Desarrollo Social gestionará la elaboración de mochilas con kits de cuidado para las madres embarazadas del bebé una vez nacido; y el mejoramiento en la infraestructura de los Espacios de Primera Infancia en distintas localidades de la provincia, encargados de la atención integral de niñas y niños de 45 días a 4 años.



ROLES Y FUNCIONES

Finalmente, Vaghetti dijo que otro aspecto importante de la reunión es que ya se designaron los equipos médicos y de salud que en cada región de la provincia, integrarán “las mesas de los mil días” con roles, funciones y responsabilidades concretas. “Para garantizar el cumplimiento de la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, no vamos a volver a las tradicionales reuniones perinatológicas centralizadas; sino al encuentro, capacitación y diálogo en el territorio; para achicar las diferencias, garantizar prácticas oportunas y seguras, evitar la prematurez y disminuir la morbimortalidad de niños, niñas y personas gestantes”, terminó.