Quejas en conductores y peatones por el caos en el tránsito del microcentro

Desde hace un tiempo bastante prolongado a esta parte, el tránsito en el centro rafaelino continúa siendo un problema sin solución, al menos hasta ahora. De hecho, la situación se tornó un poco más complicada desde mediados de octubre del año pasado, cuando se iniciaron las reformas en el Área Central con la intervención y remodelación del primer cantero de Bv. Santa Fe, comprendido entre 9 de Julio-Lavalle y Alvear-Saavedra con la colocación de los chapones.

Sucede que en las últimas semanas han aumentado considerablemente las quejas y los reclamos de los conductores y peatones -y que han llegado a nuestro Diario-, por el caos en el tránsito de la ciudad, especialmente en el sector del microcentro, con una llamativa ausencia de los inspectores de tránsito para ordenar la circulación de los vehículos, donde en algunos momentos del día es bastante complicada. Y este descontento de los vecinos se refleja aún más en horas del mediodía y también por la tarde, en coincidencia con la salida de la gente de los lugares de trabajo y el ingreso o el egreso de los chicos en los colegios situados en el núcleo central.

En cada esquina de bulevar Santa Fe, entre la Jefatura de Policía y la Plaza 25 de Mayo, se registra un peligroso desorden que queda en evidencia con mayor nitidez en los horarios pico, y ni que hablar a la hora de encontrar algún lugar libre como para estacionar. En este sentido, los peatones no pueden cruzar por las sendas y si se aventuran a hacerlo deben acelerar el paso.

Igualmente, suele haber presencia pasajera de agentes de Control Público que por momentos ordenan el tránsito. Un par se sitúa en la esquina de Sargento Cabral y Bv. Santa Fe y otros dos en la intersección de Güemes y Bv. Santa Fe que controlan el tráfico, deteniendo la marcha de los vehículos para que los peatones puedan cruzar sin inconvenientes, pero a veces esto no alcanza y no es suficiente para satisfacer el pedido de los ciudadanos.

También se observa que algunos vehículos se detienen en las ochavas, por lo que quienes deseen atravesar el bulevar desde una calle perpendicular tiene que encomendarse al cielo para avanzar porque no puede ver si hay tránsito por el bulevar.

Son situaciones de tránsito que deberían mejorarse o evitarse, indefectiblemente, con la presencia permanente de inspectores (entrenados) para advertir cuando deben intervenir o cuando simplemente quedarse parado en un cantero porque su sola presencia hace que muchos conductores sean más cautelosos, más ordenados, más solidarios y más amigos del freno que del acelerador.

Cabe recordar que el proyecto completo del Área Central de Rafaela busca disminuir el tránsito vehicular en las calles internas de la Plaza 25 de Mayo, que también contará con una ciclovía elevada. El plan de trabajo no abarca solo la plaza 25 de Mayo y bulevar Santa Fe, sino que también se incluyen calles al oeste del eje marcado por los bulevares Lehmann e Yrigoyen, y también Avenida Mitre y la zona de las estaciones de ferrocarriles. Originalmente, como diagnóstico, se planteó que había contaminación visual, predominancia de los autos, un mobiliario urbano no funcional, veredas deterioradas y arbolado escaso. Por tal motivo, se propusieron las modificaciones que ya comenzaron a ejecutarse. Uno de los principales cambios será la creación de una “Zona 30″; es decir, un radio donde la velocidad máxima permitida no supere los 30 km/h. De esta forma, se otorgará prioridad a la circulación peatonal y de bicicletas. Pero para que esta obra esté terminada, aún falta mucho por hacer.