El "Toro" e Inter finalistas

Con un doblete y una destacada actuación del argentino Lautaro Martínez, el Inter goleó ayer al Milán 3 a 0 y se llevó el triunfo en el clásico milanés en las semifinales de la Copa Italia, para así clasificarse al partido por el título, ya que en la ida habían empatado sin tantos. Los goles del ex artillero de Racing fueron convertidos a los 4 y 40 minutos del primer tiempo, mientras que también anotó el alemán Robin Gosens, a los 37 del complemento.

El bahiense anotó el primer tanto con un estupendo derechazo, tras recibir un centro desde la derecha de Matteo Darmian y venció la resistencia del arquero francés Mike Maignan. Casi en el final del primer tiempo el portero serbio Samir Handanovic le tapó un remate de gol al portugués Rafael Leao y de la contra llegó el segundo tanto del "toro" Martínez, tras un excelente pase en diagonal de Joaquín Correa, que el ex Racing definió ante la salida del arquero rival.

La final de la Copa de Italia, Inter la disputará con el ganador de la otra semifinal que disputarán hoy Fiorentina y Juventus, en Turín, y en el que la "Vecchia Signora" llega con una ventaja de 1 a 0 conseguido en la ida.



LIVERPOOL EN LA PUNTA

Liverpool goleó ayer a Manchester United por 4 a 0, de local, en el postergado de la 30ª fecha de la Premier League, y se adueñó del primer puesto. El colombiano Luis Díaz (PT 5m), el egipcio Mohamed Salah (PT 22m y ST 40m) y el senegalés Sadio Mané (ST 12m) marcaron para el equipo del alemán Jürgen Klopp en el estadio Anfield de Liverpool.

Con este resultado, los "Reds" suman 76 puntos y aventajan por dos a Manchester City (74), que hoy enfrentará a Brighton And Hove, como local.