"Lechuga" y "Tincho" volvieron al autódromo en una tarde dedicada a los chicos del Club

Sin dudas fue una tarde especial la de este martes para los juveniles de Atlético de Rafaela. El entrenamiento diario en el predio del autódromo quedó a un segundo plano ante una visita que no olvidarán, por los conceptos que escucharon y que seguramente valorarán, al margen de lo que el futuro les depare, como futbolistas o no. Es conocido por todos que muchos chicos lo intentan, pero al profesionalismo llegan pocos.

Gustavo Alfaro y Sergio Chiarelli, dos productos genuinos de la institución que vienen de meter a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, brindaron una valiosa charla dirigida a los jóvenes jugadores. No todos los días se tiene la oportunidad de escuchar a técnicos campeones a nivel local e internacional, y a seleccionadores, y que además conozcan las entrañas mismas del Club.

El racimo de pibes que rodeó al DT y al Profe a la hora compartir la foto grupal, es una muestra de la alegría de una y otra parte. De los que transmitieron en un rato solo una parte de su inmensa sabiduría, y de los que se sintieron privilegiados por ese momento.

Posteriormente, "Lechuga" y "Tincho" fueron agasajados por el Consejo Directivo de la institución luego de recorrer las instalaciones y la nueva residencia de jugadores, pronta a ser inaugurada. Indudablemente se trataba de una visita esperada por la dirigencia, que aprovechando la ilustre presencia les obsequió las camisetas con la "5" y la leyenda Lechuga a Alfaro, y la 3 con la inscripción Tincho para el Profe.

Luego de más de veinte años que la dupla trabajara por última vez en la Crema, en la Primera Nacional, indudablemente la escenografía del predio cambió prácticamente en su totalidad y fue motivo de sorpresa, admiración y reconocimiento para la dirigencia, actual y la que pasó en los ciclos anteriores, por ese trabajo en cuanto a la infraestructura.

Cabe recordar que Ecuador integrará el Grupo A del Mundial junto al anfitrión Qatar, Países Bajos y Senegal. Hace unos días, en su visita al programa F10 de ESPN, "Lechu" mencionó que "un buen Mundial para Ecuador es superar su mejor actuación histórica, los octavos de final. Pero yo voy a lo máximo", y agregó: "lo más difícil es la fase de grupos, es es un filtro grande. Después son 90 minutos, donde el partido se define por detalles".