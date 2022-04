Las internas en Santa Fe avanzan a tambor batiente

Por Darío Schueri



(Especial desde Santa Fe).- Nadie estaría esperando sobre fines de año para las definiciones políticas electorales. Pareciera que el frenesí político nacional se derrama como una mancha de petróleo en la Provincia de Santa Fe.

En el peronismo, el gobernador Omar Perotti le concedió este fin de semana un extenso reportaje al Diario Clarín, en el cual deja abierta la puerta para una posible postulación presidencial, pero sobre todo hace hincapié en el dañado vínculo entre el Presidente y la Vicepresidenta al sostener: “No jodamos, no hay margen para estar con internas en esta situación”. No se refería a la formalidad de las PASO, sino a las refriegas intestinas de los partidos políticos, comenzado por el propio.

Nadie le hizo caso; dos diputadas peronistas: la “bielsista” Matilde Bruera y la “camporista” Paola Bravo armaron rancho aparte en el libanizado bloque justicialista del parlamento santafesino, que formalmente preside el “rossista” Leandro Busatto. Aseguran las disidentes que su líder y conductora es Cristina Fernández.

Recordemos que, salvo el presidente del PJ Ricardo Olivera, el resto de los integrantes del peronismo en Diputados (Oscar “Cachi” Martínez, Lucila De Ponti, Luis Rubeo junto con las que se fueron) siempre tuvieron vida propia, y nunca reconocieron la conducción de Busatto (ni de Omar Perotti). Luego se agregó, un poco más orgánica con la Casa Gris, Cesira Arcando con su Partido FE.

Los que especulan que la ida de Bruera y Bravo podría llegar a ser una martingala de Omar Perotti, estarían “errando al vizcachazo”. El “bielsismo” está armando su propio esquema con candidato a gobernador de la casa: Marcelo Lewandowski, tributario del Instituto Patria para enfrentar al “candidato de Perotti”, ya sea Roberto Mirabella o quien se designare desde La Gris.



FRENTE LEJANO, POR AHORA

La idea del “Frente de Frentes” por ahora es tan solo una mirada al atardecer con el horizonte inalcanzable. Tan sólo los podría unir el espanto de un aquelarre que termine favoreciendo al peronismo. Tanto nadar para ahogarse en la orilla.

Maximiliano Pullaro junto con la Coalición Cívica de Sebastián Julierac y Lucila Lehmann, coincidieron esta semana en una gira de ambos sectores aliados en el Sur. Lilita Carrió, líder de Lehmann y Julierac, afirmó en el programa de Joaquín Morales Sola -"Desde el Llano" por TN- que no será candidata a Presidente. Un respiro para sus permisionarios locales que seguirán apoyando a Pullaro.

Los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpín desembarcarán este jueves en Santa Fe capital para saludar al reelecto Presidente socialista de la Cámara de Diputados Pablo Farías -¿un guiño para el mega armado?- antes de ir a la UNL a felicitar por su designación a la flamante Decana de Derecho Claudia Levín, quien llegó a dicho cargo por sobrados méritos académicos y la mano política de José Corral.

A sabiendas que Losada y Scarpín compartieron lista sábana con Mario Barletta, esa visita también podría interpretarse como un puente radical.

Pero para aportar un poco más de confusión, Julián Galdeano compartió críticas -sin quererlo ni saberlo quizás- junto con la diputada bielsista Matilde Bruera, hacia el intendente rosarino, Pablo Javkin.

Mientras Bruera dijo, con respecto del pedido de autonomías municipales por las que brega Pablo Javkin, que “desde una Intendencia no se puede gobernar el transporte" y disparó munición gruesa sobre la gestión municipal de Rosario al advertir que "si la ciudad se acaba de inundar por las últimas lluvias, difícil pueda gobernar la seguridad”. Galdeano señaló que Javkin “antes de hacer el Foro de la Reconstrucción tiene que reconstruir su gestión”.

El socialismo, por las dudas no se entromete en estas trifulcas de sus ex y tal vez futuros socios: “nada es lo que parece, ni parece lo que es”, filosofó un “compañero PS”.



LIBERTARIOS EN FORMACIÓN

Si Javier Milei quiere ser Presidente, no basta con manifestar sus buenas intenciones y deambular por los canales de televisión porteños; deberá construir su espacio en cada Provincia, previo armado de su propio Partido; sea para ir sólo o formar frentes locales. Y designar representantes, armadores, promotores o cómo los bautice.

El asesor de Javier Milei en políticas internacionales Alvaro Zicarelli, secretario y asesor a su vez de Amalia Granata, le confió a nuestro Diario que “en la Provincia de Santa Fe, el armado de La Libertad Avanza en conjuntos con partidos provinciales, está a mi cargo con Amalia Granata a la cabeza”, mientras que la economista rosarina Romina Diez, al decir de Zicarelli, “es la unificadora de las expresiones libertarias en Santa Fe, una de las patas del frente La Libertad Avanza”.

Así y todo, el bloque de diputados provinciales Vida y Familia presidido por Nicolás Mayoraz visitó en su domicilio al propio Javier Milei. Al respecto, dijo Mayoraz: “conversamos sobre la situación del país y la realidad concreta de Santa Fe”. En un twit posterior al encuentro, Mayoraz se referenció en Romina Diez. De ese encuentro también participaron los diputados Natalia Armas y el rafaelino Juan Argañaraz.

José Bonacci, representante del Partido UNITE, plataforma electoral en su momento de Javier Milei y José Luis Espert, se auto pondera como “un simple militante de la causa del líder libertario en Santa Fe, sin otras pretensiones más que colaborar”.

Delicias de la cocina política que sazona el menú electoral para que el año que viene, en esta época quizás, los ciudadanos podamos elegir entre una variada carta de precandidatos.