Winograd filma la nueva película de Paramount+

El director Ariel Winograd inició el rodaje de “El Gerente”, la primera película argentina de la plataforma de streaming Paramount+, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Carla Peterson, basada en la historia real de un gerente cuya carrera está en declive y propone atar el negocio de la compañía a la suerte de la Selección Argentina durante Mundial de Rusia 2018.

“Es la historia de un hombre que está consumido con su vida, es un tipo aburrido que no tiene un motor para seguir adelante y la película cuenta el proceso de una segunda oportunidad para él”, asegura Winograd

En charla con Télam el taquillero director de filmes como “El robo del Siglo”, “Mi primera boda”, “Mamá se fue de viaje” y la reciente "Hoy se arregla el mundo", habló acerca del lado positivo de hacer un filme inspirado en hechos reales, de la importancia que tienen los detalles para contar una historia atractiva que muchos conocen y sobre de la felicidad que implica para él volver a trabajar con Sbaraglia.

Cecilia Dopazo, Pipo Luque, Marina Bellati, Agus Papryka, Monica Raiola, Ignacio Saralegui y Valentin Wein encabezan también el elenco estelar de la película que en clave de humor y con mucho de ficción, cuenta como junto a su equipo de marketing el gerente en cuestión convence al directorio de lanzar la osada promoción: “Si Argentina no clasifica a Rusia 2018, te devolvemos el valor del televisor”.

El derrotero de la Selección Argentina y de la vida personal y profesional de Álvaro irán de la mano hasta el final en una comedia escrita por Patricio Vega (“Hermanos & Detectives” y “Tesis sobre un homicidio”) basada en el libro “El Gerente de Noblex”, cuyos derechos exclusivos mundiales fueron adquiridos por Vis.

“El gerente” muestra el detrás de escena de la conocida promoción lanzada para la venta de televisores durante las eliminatorias de la Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018 que mantuvo en vilo a la sociedad argentina y que, como campaña, fue reconocida con dos Leones de Oro en el Festival CannesLions y más de 40 premios nacionales e internacionales.

¿Cómo vivís la experiencia de volver a trabajar con Leo Sbaraglia después de “Hoy se arregla el mundo”?

Ariel Winograd: Es una felicidad absoluta volver a coincidir con Leo, la experiencia de trabajar con él fue alucinante, la pasamos muy bien en la película anterior. Es un actor increíble, cómo compone, como conecta, y la verdad que la pasamos muy bien trabajando juntos. Surgió este guion que le gustó mucho y dijimos "vamos para adelante" asumiendo un personaje nuevo.

¿De qué modo surge la idea de contar esta historia?

Surge a partir de una propuesta con Vis y Paramount, que compraron los derechos del libro y me propusieron que haga la película. También en el marco de que viene el Mundial, tenían ganas de hacer una historia de este tipo, ligado a esas pasiones que despierta en nosotros. A partir de ahí Patricio Vega se puso a cargo de la escritura del guion.

¿Te interesa trabajar con historias reales? ¿Cuánto de ficción tiene “El Gerente”?

Hay algo muy positivo de hacer una historia real, primero que para los que la conocen y no tenés que explicar tanto de que se trata, y los que no conocen la historia te dicen "no puedo creer que haya pasado esto". Siempre hay un desafío grande y lindo de contar una historia que pasó, pero ya tenés un terreno ganado: muchos saben que es la historia de los tipos que casi se funden, ya entrás con una sonrisa. Nosotros vamos a trabajar con material de archivo, de la época, que muestra cómo hablaba el periodismo de la Selección, tomamos de la realidad este caso y lo hicimos ficción. El gerente de la vida real es un tipo muy feliz, el nuestro es un triste aburrido que hace la plancha y antes del Mundial se le viene esta idea y le nace algo que tenia apagado.

¿Es una película con un humor muy argentino?

Es argento el humor y la historia, todo el trabajo los personajes. Es muy local en ese punto con todo lo bueno y lo malo de eso.