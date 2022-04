Concejo: estudio vial integral en calles de Villa del Parque

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente informe de prensa el Concejo Municipal ofreció detalles de un proyecto aprobado en el último encuentro ordinario, y cuyo texto se reproduce en esta página.

El objetivo es que pueda analizarse la aplicación de posibles cambios en el sentido de circulación de calles, reductores de velocidad, modificación o incorporación de nueva señalética, así como rotondas, semaforización, regulaciones sobre estacionamiento en general y para transporte público en particular, y toda aquella modificación necesaria para garantizar la transitabilidad y la seguridad vial.

El proyecto fue presentado por la concejal Carolina Giusti y el edil Santiago Dobler, y modificado luego en el trabajo en Comisión.

“Este Despacho es producto de un proyecto de Ordenanza presentado por nuestro bloque. Hemos tomado la sugerencia de la concejal Bugnon y a raíz de las ideas que fuimos intercambiando advertimos que también esto es importante trasladarlo al tramo comprendido por Güemes y su intersección con calle Carlos Gabasio”, afirmó la concejal Giusti a la hora de la fundamentación.

Por su parte, la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto expresó que “con las novedades que tenemos de la rotonda de nuestra ciudad, que va a ser intervenida por la traza urbana de la Ruta Nacional Nº 34 y que frente a esto Gabasio será una arteria utilizada frecuentemente, este cruce vial es muy complejo. Debemos sumar también la salida de niñas y niños del Centro de Educación Física. Hoy no tenemos una gran cantidad de accidentes, pero no queremos que ocurran”.