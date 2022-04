Mercantiles: se niegan a abrir los feriados

CERES (Por José Luis Gorosito). - El Concejo Deliberante recibió a los representantes de los Empleados de Comercio quienes fueron citados luego de que surgiera el pedido del Centro Comercial de Ceres para modificar la ordenanza y volver a trabajar los días feriados. Desde el Sindicato respondieron con un rotundo no. “Los comerciantes deberán adaptarse a las Leyes, acá los comerciantes no pueden cambiar las Leyes por deporte, o porque se les ocurre a ellos que los empleados tienen que trabajar”

Gustavo Arcuri Delegado Normalizador del Sindicato en Ceres, junto a Sergio Gómez Secretario de organización del Sindicato de Tostado y el Asesor Letrado del Sindicato Dr. Hugo González se reunieron con los Concejales para fijar la posición en defensa de los derechos de los empleados.

“Ellos quieren que se trabaje los Feriados, los empleados no tienen por qué hacerlo, porque hay leyes que los defienden y a partir de que se haga cargo la nueva Comisión del Sindicato vamos a empezar con los controles que nunca se hicieron en Ceres”.

“Habrá controles mucho más estrictos, donde se van a tener que respetar los feriados que incluya la ordenanza y habrá controles muy importantes con la Municipalidad y el Ministerio de Trabajo.”

“Es una locura total lo que pretenden desde el Centro Comercial, no pueden aducir que pierden plata, porque con ese criterio también pidamos abrir de noche para que no pierdan un centavo. Es una locura lo que piden, porque la gente compra en Ceres, porque lo que necesita lo compra el día anterior al feriado” dijeron dirigentes del Centro Empleados de Comercio.

Si bien el Concejo no tomó una decisión al respecto, se encuentra en una etapa de reuniones para escuchar a los distintos sectores involucrados y luego definir, aunque se cree que se definirán por el lado de los derechos laborales de los empleados.