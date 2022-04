BUENOS AIRES, 19 (NA). - El fiscal federal Guillermo Marijuan opinó ayer que "no corresponde el sobreseimiento a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de "La ruta del dinero K", en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero."Se encuentran pendientes de producción medidas de prueba solicitadas por esta Fiscalía que se estiman conducentes y fundamentales a los fines de dirimir la responsabilidad penal de la nombrada en relación a los hechos por los cuales se encuentra imputada", sostuvo el fiscal.El año pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó varias medidas de prueba en el expediente que sigue en la etapa de instrucción, entre ellas, información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos, a cargo de su par Julián Ercolini.Además, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1) una copia de una pericia realizada al celular del ex secretario de Obras Públicas, José López, donde surgirían los números utilizados por Báez.En esa causa, Cristina Kirchner tiene una falta de mérito dictada por Casanello, quien la llamó a declaración indagatoria a instancias de la Cámara Federal en 2018, cuando la entonces ex jefa de Estado desfilaba por Comodoro Py y nada hacía sospechar su regreso al Ejecutivo.La parte del expediente que investigó las maniobras de lavado de dinero de Báez ya dictó condena, pero aún queda en instrucción una parte de la causa en la que se busca determinar si existió participación de la ex presidenta en las maniobras de Báez.La "ruta del dinero K" comenzó en abril de 2013, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Lázaro Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.