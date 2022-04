La inflación insostenible

¿Qué más se puede decir de la inflación en la Argentina? Una problemática que atraviesa a los gobiernos de distinto color político que intentó ser cancelada por la gestión que tuvo a cargo el Gobierno nacional hasta 2015. El sinceramiento estadístico vigente desde 2016 no hizo más que blanquear la sensación del bolsillo de los argentinos y que más allá de períodos puntuales, generalmente los aumentos de los precios están por encima de los que registran los salarios.El empobrecimiento de la sociedad argentina es una tendencia más allá de mejorías transitorias. Se podrá bajar la fiebre por momentos con un paño frío o una pastilla, pero en definitiva la enfermedad está y requiere de otro tratamiento para erradicarla. La inflación de marzo se ubicó en 6,7% mensual y en el primer trimestre del año ya supera los 16 puntos, mientras que en lo que hace a alimentos ronda los 20 puntos. El ministro de Economía consideró, desde una perspectiva optimista, que esta tasa de marzo será la más alta del año. Argumenta que coincidieron aumentos de precios regulados con los incrementos que vienen trayendo los alimentos. De todas formas, la inflación núcleo –que es la inflación en productos que no son estacionales ni regulados– estuvo también en el orden del 6,4%. Es decir que, aun suponiendo un congelamiento estricto de precios regulados y que los precios estacionales se compensen entre sí, la inflación en los meses que vienen será superior al 4%, según advirtió el Instituto para el Desarrollo Social Argentino.En este contexto de incertidumbre, el desenlace es impredecible porque depende de la magnitud de la emisión monetaria y de la demanda de pesos por parte de la gente. En la medida que ambas variables no se disloquen, la situación será de alta inflación sin llegar a hiperinflación. Idesa recuerda que en los últimos 60 años, la mitad del tiempo hubo gobiernos peronistas, un cuarto gobiernos radicales (solos o en coalición) y el otro cuarto hubo gobiernos militares. De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, en los años del Partido Justicialista la tasa de inflación promedio fue de 78% anual; en los años de gobierno militar la tasa de inflación promedio fue de 132% anual mientras que en los años de la Unión Cívica Radical, sola o en alianza, la tasa de inflación promedio fue de 386% anual.Contundentes, estos datos muestran que, si bien hay diferencias entre gestiones, en todos los gobiernos, independientemente de su orientación política, hubo alta inflación. Que haya sido sostenida por prácticamente todos los gobiernos la da a la inflación el rango de “política de Estado”.Para Idesa, concentrar la atención en los errores del actual gobierno, pasando por alto que en el pasado las tasas de inflación fueron aún más altas, no solo peca de falta de autocrítica, sino que desenfoca el diagnóstico. En las últimas 6 décadas, todos los gobiernos, más allá de sus diferencias ideológicas, optaron por administrar el Estado con desequilibrio fiscal. Esto llevó a excesos de endeudamiento público, que derivaron en varios defaults y más de 20 acuerdos con el FMI y excesos de emisión monetaria.Para Idesa, las soluciones no pasan por las tradicionales políticas de ajuste fiscal. Es con el ordenamiento previsional, tomando como eje el principio de que todos los habitantes se jubilen con las mismas reglas, que se dará sostenibilidad financiera y equidad. Tampoco aporta soluciones el reiterado ajuste impositivo basado en aumentar impuestos a los que ya pagan. Es con el ordenamiento impositivo, tomando como eje la unificación de impuestos, que permitirá bajar la presión impositiva y burocrática y simultáneamente mejorar los ingresos del Estado por menor evasión. En igual sentido, a través del ordenamiento funcional del Estado, que elimine superposiciones entre organismos nacionales, provinciales y municipales, se podrá controlar el gasto público y aumentar su eficiencia.La creciente preocupación por la inflación es la oportunidad para tomar conciencia de la importancia de tener un Estado ordenado.