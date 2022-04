La Provincia distribuirá 53 sillones odontológicos en la red de salud

El gobierno provincial entregó este lunes en el centro de salud Eva Perón de la ciudad de Santo Tomé uno de los 53 sillones odontológicos de última generación, para ampliar y mejorar el acceso a la salud bucal de las santafesinas y santafesinos, en el marco de un encabezado por el secretario de Salud, Jorge Prieto, y el director de Odontología, Jorge Rodríguez Zia.

El proceso de entrega del equipamiento se enmarca en una estrategia sanitaria conjunta que demanda inversiones de los gobiernos provincial y nacional. Asimismo, se inscribe en un reordenamiento y fortalecimiento estratégico de los efectores de primer nivel de atención (Centros de Atención Primaria de la Salud y SamCo), específicamente en sus consultorios odontológicos; lo que también incluye una importante inversión en equipamiento para la especialidad y mejoras edilicias.

En la oportunidad, Prieto expresó que “con una mirada federal recibimos 18 equipos de odontología completos: 18 butacas, 18 compresores y 18 rayos X que se van a distribuir a lo largo de toda la provincia”.

A esta inversión de 14 millones de pesos se suma “el esfuerzo que realizó el gobierno provincial de adquirir 35 equipos de iguales características, fundamentalmente para garantizar la accesibilidad y la prevención y fortalecimiento de la atención primaria de la salud”, añadió el funcionario.

La entrega se enmarca en el trabajo desarrollado “en el territorio en esta etapa de la pandemia y es lo que nos va a permitir establecer a partir de ahora, la estrategia de prevención”, continuó el secretario de Salud.

“Se trata de equipamientos de primera marca, muy completos, que han sido reivindicados por las autoridades del efector y del área de odontología. A partir de ahora, va a implicar una mejora inmediata en patologías enfocadas a la prevención, pero también sabemos que ante el dolor de muelas se requiere una rápida atención”, completó Prieto.

En este contexto, el director del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, Emilio Scarinci, confirmó a este Diario que el servicio de odontología del nosocomio recibirá próximamente uno de los sillones que entrega el Gobierno provincial. "Aún no tenemos una fecha concreta, pero lo que está definido es que vamos a recibir el equipamiento en el marco del programa provincial", sostuvo el profesional, quien se recibió semanas atrás la visita de Rodríguez Zia para dialogar sobre la provisión de equipamiento y el proceso de concurso para incorporar odontólogos al Hospital rafaelino.



INTEGRACIÓN Y CONSULTORIOS DE PUERTAS ABIERTAS

Por su parte, Rodríguez Zia, consideró que estas inversiones implican que “estamos integrando todo el territorio, ampliando nuestra red y nuestra oferta de cobertura con consultorios de puertas abiertas, no solo para que la sociedad llegue al consultorio, sino para que el odontólogo salga del efector al territorio a realizar la labor de prevención con educación”.

Asimismo, el funcionario aseguró que el equipamiento entregado al área de odontología del efector, “está a la altura de cualquier centro privado y va a mejorar la atención”. También confirmó que se continúa con esta política de salud bucal en Villa Guillermina, Tostado, Suardi, Venado Tuerto, en Santa Fe, Rincón, Arroyo Aguiar, entre otras localidades.

Además, Rodríguez Zia anunció la pronta inauguración de un consultorio en el barrio San Antonio, de San Javier, algo muy esperado por la comunidad, y destacó “el trabajo conjunto que se realiza con la dirección nacional de Salud Bucal, que permanentemente acompaña nuestro trabajo; por eso somos la provincia que más equipamiento recibimos”, señaló.

A su vez, el director de Odontología confirmó que en la actualidad se detectó “un aumento en la demanda porque al bajar la cobertura de las obras sociales la gente acude a nuestros consultorios y podemos brindar una buena atención”.

“Durante estos dos años trabajamos en una agenda no Covid que consistió en fortalecer el equipamiento y la prevención”, agregó Rodríguez Zia, y explicó que “nos proponemos buscar la salud bucal y brindar la atención para mantenerla saludable y prevenir enfermedades”.

Para finalizar, Rodríguez Zia argumentó que “la enfermedad bucal es multifactorial por lo que debemos cuidar los hábitos de consumo y de autocuidado; por ello, trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Educación para acompañar también a los docentes en el ámbito educativo”, concluyó.