Provincia y gremios docentes analizan como extender el horario de la primaria

Este martes desde las 17, el Ministerio de Educación informará sobre la extensión horaria de clases en todas las escuelas primarias de Santa Fe que no cumplan con el piso de cinco horas diarias. Hace algunos días, Amsafe había reclamado el llamado a paritarias técnicas para acordar las condiciones de los trabajadores, entendiendo que es este el ámbito para discutir y analizar una medida como la anunciada.

Una vez más, el malestar vino de la mano de la mala comunicación, ya que los docentes al igual que sus representantes gremiales, se enteraron de la definición del Gobierno Nacional, a través de los medios periodísticos y no por una vía formal, con lo cual inmediatamente, los gremios docentes del país exigieron que se los tenga en cuenta para tomar las decisiones respecto a la carga horaria de la Educación y expresaron con preocupación, el impacto que la sobrecarga que más horas de clase podrían generar. En Santa Fe, Amsafe solicitó al gobierno provincial que se convocara a paritarias técnicas.

Al respecto, Adrián Oesquer, delegado de Amsafe Castellanos sostuvo: “Celebramos la convocatoria y como ya dijimos, es este el ámbito donde deben tomarse las decisiones, ya que cuando se conoció la noticia ha generado un revuelo muy grande entre la docencia porque nosotros entendemos que hay que discutir en la paritaria todo lo que tienda a fortalecer el sistema público, nosotros estamos de acuerdo, pero si eso se hace dentro de la paritaria. Hay que considerar que nosotros tenemos un puesto de trabajo que está determinado por una carga horaria específica y con una cuestión salarial que refiere precisamente a esa carga horaria. Eso es lo que hay que discutir acerca de extender la carga horaria”, afirmó.

El delegado, dijo asimismo que “debemos evaluar bien que beneficios tiene extender la carga horaria media hora dentro de cada uno de los establecimientos. Como gremio, estamos a favor de la jornada extendida o ampliada que sí está estipulada dentro de la Ley Nacional de Educación, que tiene un marco legal y que contempla todo lo que sea la creación de horas y cargos, la creación de estructuras, espacios adecuados y equipamiento correspondiente a poder desempeñar esa carga horaria. Reitero, el problema no es la extensión sino que se haga dentro de lo que es escuela de jornada ampliada”, puntualizó Oesquer.

Desde el gobierno provincial, avalan la determinación del gobierno nacional, sin embargo, necesitan contar con el respaldo de los docentes santafesinos para avanzar en este sentido sin conflictos de por medio.

“Sostenemos que la cantidad de días o de horas que estamos dentro de la escuela no tiene relación directa con los aprendizajes o mejora de la enseñanza; además, hay que contemplar una cantidad de aspectos que sirvan para determinar si esto es válido o no para los alumnos, o si por el contrario solamente estamos agregando más carga horaria que no significa más calidad educativa”, apuntó Oesquer. Y agregó: “Todo esto, más allá de lo que representa la modificación horaria para muchos compañeros docentes que desempeñan dos turnos para lograr acceder a un salario digno”.

En tanto, desde los gremios advierten que no solo hay que mejorar los procesos de aprendizaje sino también el estado de los edificios escolares, los cargos docentes, las horas cátedras o más recursos para las escuelas.

En definitiva, para Amsafe, sumar 30 minutos de clases sin rever otras cuestiones de la escolarización, no tiene sentido y eso será lo que pondrá esta tarde sobre la mesa de debate.



LA MIRADA DE SADOP

Por su parte, Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop Santa Fe, indicó que la extensión horaria en términos pedagógicos podría llegar a ser una buena medida, pero cuestionó la oportunidad en que fue planteado el tema. "Soy partidario de avanzar sobre la jornada completa, por lo que creo que todo lo que sea mejorar el aprendizaje son medidas a considerar; pero que sea solo una hora más no alcanza a esos efectos".

El dirigente gremial, manifestó que “no está claro cómo se implementaría este cambio. La gran mayoría de los docentes tienen doble cargo y se les dificultaría cumplir con esto. Además, los chicos tendrían que entrar a las siete de la mañana para que la jornada no avance sobre el turno de la tarde, pero en el medio tenemos un déficit de edificios escolares muy importante. Entonces, me parece que es algo inaplicable en lo inmediato y que debería ser tratado con tiempo en el marco que corresponde que son las Paritarias".