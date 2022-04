Los rafaelinos apostaron al turismo en Semana Santa

El sector del turismo luego de pasar por momentos complicadísimos, se está recuperando lentamente y vive uno de los fines de semana con mayor demanda de turistas que eligieron disfrutar de Semana Santa en diferentes puntos de nuestro país.

Casi cinco millones de personas se movilizaron por todo el país y gastaron más de 45.000 millones de pesos durante el feriado de Semana Santa, lo cual representó casi un 18% más que en el mismo lapso de 2021, de acuerdo con un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad detalló que "el feriado de Semana Santa dejó un balance de 2.612.000 turistas y otros 2.350.800 de excursionistas que recorrieron más de 1.000 ciudades de la Argentina y que forman parte del circuito turístico nacional, con un gasto de $45.101,3 millones al sumar a los excursionistas, monto que a precios constantes significó un crecimiento del 91,1% respecto de la misma celebración en 2021".

En este marco, los rafaelinos y rafaelinas no fueron la excepción, ya que según indicaron los titulares de agencias de viajes locales, muchos decidieron aprovechar estos días de descanso fuera de Rafaela.

Jacinto “Jachi” Eberhardt, contó que “desde el miércoles por la noche empezaron todas las salidas; gente que se fue al noroeste, se vendió también muy bien lo que es la zona de Catamarca, La Rioja, Mendoza, algunas personas eligieron salidas a Cataratas. Todo lo nacional y no tan lejano porque son pocos días, es decir, no hubo prácticamente salidas a Ushuaia o Calafate. Cuando es así, la gente prefiere programas de tres noches con destinos más cercanos”.

“Del lunes en adelante, ya nos abocamos a lo que se viene lo de vacaciones de julio, donde vemos mucho interés, la gente quiere descansar, quiere salir, quiere disfrutar después de este año y medio que tuvimos con pocas salidas. Viene muy bien esta venta, muchas personas están haciendo reservas anticipadas, se están haciendo ventas anticipadas, y claramente esto sucede porque de esta manera se consiguen mejores propuestas”, señaló.

El reconocido agente turístico, explicó que para invierno no se está esperando todavía el PreViaje, ya que más allá de los anuncios de posibilidades, “no hay nada efectivo no hay ningún anuncio oficial, sabemos que va a existir, pero aparentemente va a ser para temporada baja y según sabemos para el año que viene”, indicó.

“La verdad, es que no tenemos que esperar que llegue el PreViaje para viajar este año, porque hay salidas en julio que los turistas lo van haciendo un cuotas, ya que todo lo nacional se puede seguir haciendo de esta manera, y lógicamente después vienen los fines de semana largo como el de agosto donde hay muchas salidas a Cataratas y a destinos como los que nombraba para Semana Santa”, señaló Jachi Eberhardt. Y agregó: “Después, para septiembre, octubre ya se contrata Ushuaia, Calafate, donde se están haciendo las precompras, ya que con precio de hoy viajan más adelante.



UNA SEMANA SANTA MUCHO

MEJOR QUE EN 2021

Al comparar la demanda por Semana Santa en 2021 con la de este año, Eberhardt, afirmó que “en este 2022 es mucho mayor ya que recordó que el año pasado estábamos sin poder hacer nada, todos parados y recién a partir de agosto, septiembre se empezó a mover un poco y logramos en nuestro caso hacer diez grupos a Ushuaia y Calafate, que era un destino que muchos esperaban y que al no haber extranjeros los precios estaban bastante acomodados para lo que es el mercado interno. Después salió el PreViaje que ayudó muchísimo. Esperemos que nuevamente, la gente se vuelque a esos destinos”.

El responsable de la agencia de viajes de nuestra ciudad, contó que más allá de los destinos nacionales, hay muchos rafaelinos y rafaelinas que también optan por destinos internacionales. “Se elige mucho el centro norte de Brasil y lo que es Caribe, donde se están teniendo muchas reservas ya que sigue con los mismos valores de hace dos años, lógicamente que es en dólares, no tenemos para eso cuotas –las tarjetas no están financiando para los viajes al exterior-, pero sí hay otras posibilidades en donde la gente acercándose se puede interiorizar”.