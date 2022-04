Sensaciones y sentimientos

ESCRITURA. LA FRASE SUELTA COMO GÉNEROPOR HUGO BORGNASi se le pidiera a las personas en una esquina cualquiera (debe ser así y por sorpresa para que tenga gracia) que nombren un género literario, la mayoría diría espontáneamente “novela”. Y si la conversación se prolongara, es muy posible que para nombrar a otro género digan, con la misma seguridad “cuento”.Hay otro modo, bastante antiguo y poco categorizado, en el que se expresaron decisivos autores: la frase o expresión breve, con pretenciosa categoría de género.Van ejemplos: “La soledad total no existe. Los constantes mensajes que envían las empresas telefónicas, le llegan hasta al más ermitaño”, “Sé que es mi amigo porque no pone empeño en decírmelo”, “Si los hijos de los lobos se portan mal, los amenazan con el leñador del cuento de Caperucita”, “Hoy fui libre: no intenté ejercer mi libertad”La frase suelta –o expresión breve- tiene síntesis y está cargada de contenidos; hasta puede hacer surgir una historia o una reflexión a partir de ella misma. Es una semilla literaria alimentada por todo el conocimiento surgido de la historia de la comunicación.¿Qué requisitos necesita? En seguida nos ocuparemos de eso, atentos lectores. Por el momento será bueno ir conociendo a dos antecesores que cargaron de significado a la frase breve.Ambrose Bierce (nació en Estados Unidos en 1842 y se perdió su rastro en 1913, habiendo sido corresponsal en México del bando de Pancho Villa) dejó, entre otras obras, un diccionario con frases como “Mulato: niño de dos razas, avergonzado de ambas”, Murmuración: hablarle a un hombre sobre cómo uno lo ve cuando él no puede vernos”, “Parranda (Ir de): Celebrar con ceremonias apropiadas el nacimiento de un noble dolor de cabeza”.Pasamos ahora a escuchar lo que expresaba el respetado contemporáneo Eduardo Galeano. De “El libro de los abrazos” surge “Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído de Marcela. Antes de morir le reveló su secreto. La uva, le susurró, está hecha de vino. Marcela Pérez-Silva me lo contó y yo pensé: Si la uva está hecha de vino, quizás nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos”.La belleza conceptual está presente en estos textos. Al no necesitar historias ni personajes que las vivan, tienen valor de incisivos mensajes llenos de luz. Dice también Galeano: “Ese hombre, o mujer, está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran, en figuras de barro, los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas”Ya puede entender, lector, lo sencillo que puede llegar a ser escribir un frase con valor poético y o humano en sí misma; debe apoyarse necesariamente en una sola idea o imagen. Lo que importa es que transmita el componente de belleza de cada hecho o persona que sí, también indispensablemente, debe salir desde el fondo sentimental de quien está escribiendo.Tiene también (y esto necesariamente debe decirse) un silencioso enemigo, que finge -como siempre ocurre- ser un colaborador desinteresado: es la poderosa tentación de explicar el concepto de la frase que se ha encontrado, para lucir ante los eventuales lectores la inteligencia y el talento del autor.Cumpliendo con el mismo precepto enunciado de no explicar los textos aquí recién nacidos, es que debemos dar por terminado el presente material escrito, con los detalles arriba escritos.Hemos caído en nuestra propia trampa.Debemos hacer silencio.