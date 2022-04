¿Aborigen de América o de Awyayala?

Hoy se conmemora el Día del Aborigen y en consonancia con ella, a continuación, reproducimos un parte de prensa difundido por los integrantes de pueblos originarios radicados en nuestra ciudad.Como a toda la historia se la tiene torcida porque así han enseñado quienes nos colonizaron, no es raro que se diga Aborigen Americano.Nosotros no somos aborígenes americanos, ni aborígenes argentinos, ni bolivianos, ni chilenos…Somos Originarios de Awyayala, así llamado nuestro continente en lengua Kuna, que significa:“Tierra en Florecimiento”, y en verdad estamos floreciendo, y amaneciendo en este Nuevo Pachakutiq, floreciendo desde las ramas antes sesgadas por los hermanos invasores que llegaron en 1492.Ellos cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos pero nunca pudieron arrancar, nunca pudieron matar nuestras raíces.De esas raíces somos los brotes que estamos naciendo, nuestro tronco está creciendo, nuestras ramas floreciendo y dando frutos, estos frutos somos quienes hablamos hoy, quienes alimentamos la esperanza de un Nuevo Mundo volviendo a la propuesta organizativa de Dualidad, Reciprocidad, Complementariedad, Volviendo a Nuestro Sagrado Ayni:El Sumaj Kawsay, El Buen Vivir. Que no es una teoría de algún “filósofo o escritor iluminado”, es la Vivencia Plena, Concreta, de Nuestros Mayores en este Continente.Nos alienta la proeza, la acción valerosa de los primeros resistentes a la invasión, los primeros rebeldes en este continente, en la Antillas, como Caonabo, Mancatex, Hatuey, Guaroa, Guamá, y le siguen Enriquillo, Atahualpa, Tupac Amaru, Caupolicán, Lautaro, y otros tantos que serían difíciles de poner en lista, tal vez, por no conocidos y los conocidos que también son muchos…Esa rebeldía esa resistencia tenaz es un canto a la lucha por la libertad, es la esperanza de un Mundo Nuevo y sobre todo un ejemplo formidable para nuestros jóvenes que deben inspirarse cada día en esos hombres y mujeres que iniciaron una historia de lucha que hoy continúa, una historia de lucha que nos pertenece, una historia de lucha que nos compromete.Chaskiq, Anka Kúntur Ñawin,Por: Comunidad Pueblos Originarios de Awyayalay Comunidad Tonokote Kushi Kawsaypa.Urquiza 696, Rafaela, Santa Fe, ArgentinaCel: 3492- 688709Correo: [email protected] www.lavozdeawyayala.org.ar Facebook: Anka Kúntur ÑawinEn 1940, del 14 al 24 de abril, continuando con la rebeldía de los primeros, se han reunido en Patzguaro, México y hoy tenemos para recordar el Día del Aborigen: “¿De América? o ¿de Awyayala?”.En la ocasión se reunieron en asamblea un gran número de hermanos y hermanas que representaban a las poblaciones autóctonas de diversas regiones de nuestro continente con el objeto de salvaguardar y perpetuar nuestras culturas aborígenes de estos territorios.Se habló de la situación social y económica de los pueblos, de sus problemas y necesidades. Como resultado de esa reunión quedó fundado el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en México y que depende de la OEA.Este encuentro fue propiciado por el presidente de México, General Lázaro Cárdenas que era descendiente de un Pueblo Originario de Awyayala.1.- Que los Gobiernos de los países “Americanos” establezcan el "Día del Indio" dedicado a estudiar en todas las Escuelas y Universidades, con criterio realista, el problema del indio actual.2.- Que los países de “América” adopten el día 19 de abril, como “Día Americano” del Indio para conmemorar la fecha en que por primera vez se reunieron los Delegados Indígenas al Primer Congreso Indigenista Interamericano en la Posada de Don Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, Michoacán, República Mexicana, y en consecuencia: Invita a los pueblos y gobiernos de América a participar en esa celebración.(Aprobadas, el 24 de abril 1940).Por esta razón, a partir de ese año se memora el “Día del Indio Americano” cada 19 de abril, más precisamente, desde el día 14 al 24 de abril.