Sumatoria ideal para los pibes

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que organiza AFA, puso en juego su cuarta fecha. En dicha ocasión Atlético de Rafaela se enfrentó con Villa Dálmine. La 'Crema' sumó los 18 puntos que hubo en juego, hecho que ocurrió por tercera vez en la temporada.Los resultados de los encuentros que se jugaron en el predio "Tito" Bartomioli y en Campana.- Cuarta División: Atlético 6 (Francesco Toldo -3, Santiago Colombatti, Ezequiel Bustos y Ramiro Matteoda) vs. Villa Dálmine 0.- Quinta División: Atlético 6 (Alejo Macellari, Bautista Tomatis, Lisandro Merlino, Mateo Flenche -2- y Valentín Luciani) vs. Villa Dálmine 1.- Sexta División: Atlético 2 (Máximo Galván y Agustín Luna) vs. Villa Dálmine 0.- Séptima División: Villa Dálmine 1 vs. Atlético 3 (Damiano Jaime -2- y Enzo Velasquez).- Octava División: Villa Dálmine 2 vs. Atlético 4 (Valentino Gandín-2-, Rodrigo Suárez y Bautista Kornchu).- Novena División: Villa Dálmine 2 vs. Atlético 3 (Diego Maciel, Santiago Ercole y Juan Córdoba).En la próxima fecha, la quinta, el rival de la 'Crema' será Flandria.