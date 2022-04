La cuarta fecha del Apertura de Inferiores

El pasado sábado tuvo lugar a un nuevo capítulo del torneodeSe disputó la cuarta fecha, instancia en la cual hubo actividad en Villa Rosas, el predio del Autódromo, barrio Italia, Sunchales y San Cristóbal.A continuación, todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada uno:Libertad 1 (Felipe Montini) vs Ben Hur 0, Ind. San Cristóbal 2 (Pablo Gómez y Benjamín Benítez) vs Ferrocarril del Estado 1 (Ramiro Santos), Peñarol 2 (Joel Bonifacio y Luis Aguirre) vs Unión 1 (Santino Barraza), Atlético de Rafaela 2 (Diego Taborda y Nicolás Lencina) vs Sportivo Norte 1 (Emiliano Faría), Arg. Quilmes 0 vs 9 de Julio 2 (Gabriel Gorosito y Luka Zanoni).Libertad 0 vs Ben Hur 1 (Bautista Bessone), Ind. San Cristóbal 0 vs Ferrocarril del Estado 5 (Maximiliano Chazarreta x 3, Felipe Soffietti y Quimey Trullet), Peñarol 0 vs Unión 4 (Thiago Strak, Julian Paulón y Valentín Cerrudo), Atlético de Rafaela 1 (Ignacio Zehnder) vs Sportivo Norte 0.Libertad 1 (Brian Crespín) vs Ben Hur 2 (David Quinteros x 2), Peñarol 1 (Juan Bollati) vs Unión 2 (Ciro Alberto y Fernando Coronel), Arg. Quilmes 0 vs 9 de Julio 3 (Renato Sánchez, Leonel Luque y Laureano Bonsegundo).Libertad 3 (Catriel De Los Santos, Tobías Espíndola x 2) vs Ben Hur 1 (Faustino Ojeda), Ind. San Cristóbal 0 vs Ferrocarril del Estado 3 (Benjamín Almeida, Bautista Reinardt y Esteban Molina), Peñarol 2 (Walter Barboza y Ezequiel Armenta) vs Unión 0, Atlético de Rafaela 3 (Valentín Milanese x 2 y Alejo Gómez) vs Sportivo Norte 1 (Lucas Quiroga), Arg. Quilmes 0 vs 9 de Julio 5 (Ignacio Pucheta x 2, Leonel Hernández, Thiago Palenevich y Oscar Galván).Libertad 1 (Martín Detler) vs Ben Hur 2 (Mateo Fernández y Jeremías Restelli), Ind. San Cristóbal 1 (Máximo Rodríguez) vs Ferrocarril del Estado 5 (Davind Sandes, Mateo Zbrun, Benjamín Vaqui, Juan Cruz Oitana y Luis Avila), Peñarol 0 vs Unión 3 (Jeremías Magliano x 2 y Lautaro Taborda), Atlético de Rafaela 3 (Nahuel Sanabria y Valentino Valiente x 2) vs Sportivo Norte 0, Arg. Quilmes 0 vs 9 de Julio 3 (Santino Dinono, Bruno Aguirre y Nahuel Scherneski).Libertad 0 vs Ben Hur 4 (Joaquín Basualdo x 2, Renzo Santi y Lucca Espíndola), Peñarol 1 (Agustín Muller) vs Unión 0.Ben Hur 2 (Tomás Góngora y Jerónimo Zenklusen) vs Libertad 1 (Benjamín Pereyra), Ferrocarril del Estado 4 (Leonel Pérez, Jonatan García, Tiziano Rodríguez y Máximo Daltorrione) vs Ind. San Cristóbal 1 (Thiago Pereyra), Unión 3 (Lautaro Osorio, Federico Balbi Urso y Valetino Enrici) vs Peñarol 0, Sportivo Norte 0 vs Atlético de Rafaela 7 (Santiago Asselbordn x 3, Adriano Gandín x 3 y Fernando Stefano), 9 de Julio 4 (Benjamín Larrosa x 2, Valentín Coronel y Lucio Grabenvarter) vs Arg. Quilmes 1 (Felipe Vittarelli).Ben Hur 0 vs Libertad 1 (Valentino Neifert), Ferrocarril del Estado 6 (Matías Ballario x 2, Thiago Jaime, Cristobal Sosa, Angel Bruera y Nicolás Clement) vs Ind. San Cristóbal 0, Unión 1 (Román Hass) vs Peñarol 1 (Alexander Saravia), Sportivo Norte 2 (Lionel Bravo y Francisco Moreyra) vs Atlético de Rafaela 1 (Ciro Boetto), 9 de Julio 1 (Facundo Salusso) vs Arg. Quilmes 0.Sportivo Norte vs Peñarol, Unión vs Ind. San Cristóbal, Ferrocarril del Estado vs Dep. Libertad, Ben Hur vs Argentino Quilmes, 9 de Julio vs Atlético de Rafaela.en los juegos de infantiles se invierten las localías.