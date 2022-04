Unión recibe a San Lorenzo, Colón se mide con Huracán

SANTA FE, 19 (NA). - San Lorenzo visitará hoy a Unión en Santa Fe en medio de la intensa crisis deportiva e institucional, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.El encuentro será desde las 19:30 en el estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Andrés Merlos y con Fernando Espinoza a cargo del VAR, mientras que lo televisará TNT Sports.21.30hs Platense vs Gimnasia LP.14hs Newell's vs Banfield, 16.30hs Patronato vs Racing, 19hs Talleres vs River.16hs Sarmiento vs Defensa, 18.30hs Atlético Tucumán vs Argentinos.Santiago Mele; Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Carlos Portillo, Juan Ignacio Nardoni, Gastón González; Mauro Luna Diale y Matías Gallegos. DT: Gustavo Munúa.Sebastián Torrico; Jalil Elías, Gastón Hernández, Cristian Zapata, Nicolás Fernández Mercau; Yeison Gordillo, Néstor Ortigoza, Ezequiel Cerutti, Agustín Martegani, Nicolás Fernández y Adam Bareiro. DT: Fernando Berón.Huracán y Colón de Santa Fe, dos equipos que necesitan volver al triunfo, se enfrentarán hoy en Parque de los Patricios por la undécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con Nicolás Lamolina como árbitro y transmisión de TNT Sports. En el VAR estarán Silvio Trucco y Diego Bonfá.14hs Arsenal vs Barracas Central, 19hs Estudiantes vs Tigre, 21.30hs Independiente vs Aldosivi.16.30hs Vélez vs Central Córdoba, 9hs Lanús vs Rosario Central, 21.30hs Boca vs Godo Cruz.Sebastián Meza; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Franco Cristaldo, Federico Fattori y Jonás Acevedo; Juan Gauto o Jhonathan Candia, Matías Cóccaro y Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Andrew Teuten; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.