Buen inicio de Coria

El argentino Federico Coria debutó ayer con una victoria sobre el estadounidense Marcos Giron 6-2, 3-6 y 6-1 en la primera jornada del ATP 500 de Barcelona, que registró además la derrota de Sebastián Baez frente al italiano Lorenzo Musetti por un doble 7-5.El santafesino, número 52 del escalafón, y el bonaerense (60°) eran los únicos argentinos programados en la ronda inicial del abierto catalán, donde Diego Schwartzman (15°) y Federico Delbonis (34°) accedieron directamente a la fase 2 por ranking. Coria se enfrentará en la siguiente instancia con el búlgaro Grigor Dimitrov (23°), ex top ten, que también estuvo exceptuado de la ronda inicial.Schwartzman, sexto favorito del torneo, espera por el ganador del partido entre el francés Hugo Grenier y el estadounidense Mackenzie McDonald; mientras que Delbonis jugará ante el húngaro Marton Fucsovics o el australiano Jordan Thompson. El ATP de Barcelona, que otorga el 69° trofeo Conde de Godó, se desarrolla en el Real Club de Tenis de la ciudad sobre polvo de ladrillo y con premios por 2,6 millones de euros.El español Rafael Nadal, último campeón y máximo ganador con 12 títulos, no está presente en esta edición, que tiene como primer preclasificado al griego Stefanos Tsitsipas, recientemente consagrado en el Masters 1000 de Montecarlo.EL RANKINGEl argentino Diego Schwartzman subió este lunes un escalón en el ranking ATP y quedó parado en el 15º puesto luego de llegar hasta los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El "Peque" recuperó la posición que había abandonado el 4 de abril pasado.Los otros argentinos del top 100 se ubican de la siguiente manera: Federico Delbonis (34º), Francisco Cerúndolo (48º, +4), Federico Coria (52º, +3), Sebastián Báez (60º, +6), Tomás Etcheverry (95º) y Facundo Bagnis (99, -6).En los 10 primeros puestos no hubo modificaciones: 1) Novak Djokovic (Serbia); 2) Daniil Medvedev (Rusia); 3) Alexander Zverev (Alemania); 4) Rafael Nadal (España); 5) Stefanos Tsitsipas (Grecia); 6) Matteo Berrettini (Italia); 7) Casper Ruud (Noruega); 8) Andrey Rublev (Rusia); 9) Felix Auger-Aliassime (Canadá) y 10) Cameron Norris (Reino Unido).