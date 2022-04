Polémica por usar joyas en la Fórmula 1

Antes del Gran Premio de Australia, Niels Wittich puso la obligación de quitarse las joyas a todos los pilotos cuando salen a pista por motivos de seguridad. Algunos de ellos, Hamilton por ejemplo, llevan varias joyas y no se las han quitado para correr.El británico ya desafió a la FIA asegurando que no tiene intención de cambiar ese hábito. Ahora Toto Wolff, jefe de Mercedes, aplaude la forma en la que Wittich ha arrancado su paso por la Fórmula 1, con una gestión sólida y respetuosa de cada carrera, pero ya hay cuestionamientos y se pregunta si realmente es necesario iniciar una polémica y una batalla con los pilotos por las joyas."La forma en la que ha dirigido estas primeras carreras ha sido bastante sólida y respetuosa, no ha cometido ni un sólo error hasta el momento. Eso sí, me pregunto si necesitamos tener una batalla sobre la prohibición de las joyas a estas alturas", dijo el austríaco a Formula 1 News."Sin embargo, si esta polémica de las joyas resulta ser el error más desafortunado de un director de carrera, lo aceptaría mil veces", dijo Toto para cerrar. Indudablemente lo que no le cierra al DT de Mercedes es la herida por pérdida del campeonato 2021 en la ultima vuelta a manos de Max Verstappen y Red Bull.