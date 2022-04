El CUDAIO no recomienda la creación de un Registro de Dadores de Sangre

Entre algunos de los conceptos, en los que fue tajante indicó que la apuesta de la institución es a un cambio cultural que incorpore como hábito la donación, el profesional sostuvo: “para nosotros (CUDAIO) es más importante educar que obtener sangre”, “no faltan donaciones”, “los Registros no los sugerimos porque luego se transforman en lugares estancos”, y que, equivocadamente, “la gente cree que (la donación) hace bien a la salud física y no es así”.

Representantes de Honrar la Vida, Defensa Civil y el CUDAIO (estos últimos lo harán por videoconferencia), mantendrán un encuentro con los concejales para evacuar dudas y analizar la conveniencia de llevar a la práctica un proyecto de Ordenanza que propone elaborar una base de datos con voluntarios dentro de la órbita municipal.

Vale recordar que el bloque Juntos por el Cambio, con la autoría del edil Miguel Destéfanis, presentó un proyecto para la creación de un Registro Digital de Dadores Voluntarios de Sangre que funcione en el ámbito de la Secretaría Desarrollo Humano municipal y obtuvo, durante su tratamiento en Comisión, algunos reparos de su par Martín Racca (PJ), ex Subsecretario de Salud municipal hasta diciembre pasado, por lo que se decidió convocar a representantes de CUDAIO, Defensa Civil y Honrar la Vida para que dejen sus puntos de vista.

A su vez, determina que “la inscripción será de carácter voluntaria y gratuita, y se realizará de forma digital a través de la página oficial del municipio, fomentando su accesibilidad.

Se establece también que “a autoridad de aplicación establecerá los requisitos necesarios que deberán reunir los donantes para poder inscribirse al mencionado registro. Además, deberá generar canales de comunicación e intercambio de información con los establecimientos asistenciales de salud oficiales o privados que posean servicio de hemoterapia, bancos de sangre y demás instituciones que estén vinculadas con la utilización de sangre.



CAMBIO CULTURAL

El contacto con Mazzeli se llevó a cabo mediante una videoconferencia y a modo introductorio Destéfanis le contó que, a su entender, “la Ordenanza ayudaría a reforzar el trabajo que se viene haciendo con las instituciones. Esto está pensado para que en Rafaela, la región, la provincia tengamos mayor cantidad de dadores voluntarios de sangre porque sabemos lo que esto significa cuando una persona necesita hacerse una transfusión, ya sea por una urgencia o por un tratamiento prolongado. No escapa a nadie lo esto implica para las familias de una persona con estos problemas y por ello ayudando para que la donación de sangre no sea un obstáculo estamos tratando de hacer lo mejor”.

El médico tomó la palabra y contextualizó fehacientemente la posición de la entidad. “El origen de las dificultades que hacen a la falta de seguridad transfusional y la autosuficiencia es cultural, no es técnico. El primer eslabón en la seguridad de la transfusión es el donante altruista, habitual y voluntario. Por ello se apunta a este cambio cultural, que hace bastante venimos trabajando y pretende modificar la conducta social. Es así que durante muchas décadas se vienen promoviendo acciones y para eso, como dicen los expertos: ‘tenemos que dejar de buscar donaciones y encontrar donantes’. Y esto quiere decir que hay que trabajar sobre las personas y no sobre el producto. Entonces toda nuestra tarea está dirigida hacia la conducta social no hacia la obtención de la sangre porque hasta que no ataquemos el problema que genera el déficit vamos a seguir utilizando recursos y esfuerzos para obtener el producto. Si logramos transformar la comunidad y que aprenda que la donación es un hábito necesario, de todos y responsables a los productos los vamos a tener siempre. En este marco para nosotros es más importante educar que obtener sangre, cuando logremos la donación no será un problema”, expresó .

En el mismo sentido dijo: “yo apuntó sobre todo a estimular la educación, la promoción de la donación voluntaria, abrir los circuitos que nos permitan llegar a la gente para poder informar. La gente es solidaria, pero lo que no sabe es cuándo donar y no puede ir a donar solo cuando la llamamos”.

Enseguida reveló que “en realidad no faltan donaciones, a veces se difunde en las redes lo contrario, pero no es cierto que falten. El problema es que todo el mundo va tarde a donar. Lo hace cuando el paciente ya está internado y este es el problema que tenemos. Reitero, se debe lograr que la gente done en forma, habitual, altruista y voluntaria” y se metió de lleno a marcar diferencias con Registro señalando que “el Código Internacional de Ética de la Donación de Sangre establece que jamás deben conocerse el donante y el receptor, pero la costumbre en nuestro país es que ‘vengo a donar para …’, y tiene que ser todo lo contrario. La donación debe ser un hecho social puro que no tenga relación con ningún paciente. Requerirá mucho tiempo y esfuerzo esta tarea, pero tenemos que llevarla adelante”.



“NO LOS SUGERIMOS”

A la hora de pedirle una definición concreta sobre la conveniencia o no del Registro Digital de Dadores Voluntarios de Sangre que propone la oposición, Mazzeli no dejó dudas al argumentar que el CUDAIO “tiene una base de datos con todos los donantes de la provincia cargados en un sistema informático para hemoterapia, que está instalado en todo el territorio, salvo en unos muy poquitos lugares, que se ajusta a la protección de datos personales que establece la Ley y para convocar donantes solo se envían mensajes colectivos. Cuando hacemos una colecta la dirigimos a los donantes con el grupo que está faltando en alguna localidad. Esta es la forma de gestionar en función de la demanda que los pacientes”.

“Los Registros -aseveró- no los sugerimos porque luego se transforman, como ha ocurrido con los que se han creado en distintas localidades, en lugares estancos donde hay grupo de personas divididas que donan en determinado momento. Desde el punto de vista del funcionamiento de la hemoterapia, por ejemplo, cuando se traslada a un paciente de un lugar a Santa Fe o Rosario para una intervención, la intención es que no vaya ningún pariente a donar sangre porque la gente tiene que donar en su lugar”.

En ese punto se expresó con firmeza respecto a la actitud de algunos centros de salud que ante la emergencia piden a los allegados que busquen dadores. “La institución que atiende a un paciente es responsable de las transfusiones que hace y no puede cargar la responsabilidad a otro de las transfusiones que no puede hacer”

“Yo tomaría con mucho cuidado un Registro porque no es el camino ideal. Comprendo que se dan situaciones de momento que hay que salir a cubrir y por eso se utiliza, pero la idea es ir liberándonos de todo Registro”, manifestó tajante.

Respetuosamente, Destéfanis insistió en que el Registro puede traer más cosas buenas que malas y con la misma consideración Mazzeli señaló: “usted puede tener un Registro, pero lo va a llamar en el momento de la necesidad y cuándo ese momento, cuando tiene un paciente que está internado con un problema de salud grave y necesita ser operado de manera inmediata, pero en esa circunstancia ya es tarde para llamar al donante. Si se observan las estadísticas de las transfusiones de sangre, a todos los pacientes que transfundimos se lo hace en el momento que ingresan al Hospital (Eva Perón de Granadero Baigorria), en el mismo día o al siguiente y no se puede esperar más. Si usted mañana me trae 50 donantes lo más factible es que no me sirve ninguno porque lo debo analizar, procesar, calificar y dentro de tres días voy a tener esa sangre disponible y quién sabe si va a estar apta porque tengo que comprobar si esos donantes son del grupo del paciente, si desde el punto de vista inmuno hematológico son compatibles y desde lo inmunoserológico también. Otro dato: en las gráficas de un estudio que se hizo en 2019, nos dio que en su mayor parte los donantes de reposición padecían alguna enfermedad que imposibilitaba utilizar sus sangre, mientras que en los voluntarios no tuvimos ninguno”.



ACLARACIÓN SALUDABLE

“El concepto de que donar sangre es beneficioso para la salud física y este es un concepto que hay que definirlo con más especificidad porque, en realidad la gente cree que hace bien a la salud física y no es así, aunque algunos estudios lo indiquen, pero no se puede tomar como una sentencia. Lo que sí les puedo asegurar es que la donación habitual y voluntaria hace bien a la salud en un sentido amplio. La OMS define a la salud como el bienestar físico, psíquico, emocional y social de la persona y este aspecto hace bien donar sangre porque se lo hace de manera altruista, le dedica unos minutos y pone el brazo para donar le genera una gran satisfacción psíquica y emocional porque esta persona sabe que con su donación va a salvar vidas de personas que no conoce. Remarco esto porque otra cosa muy diferente es si se va a reponer para un familiar porque eso no hace bien. Por el contrario, este es un momento de estrés, de preocupación, de tristeza, de incertidumbre y se pone el brazo tratando de ayudar para ver si salva la vida de un ser querido. Esto no hace bien”, apuntó Mazzeli