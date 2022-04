Los Pumas Seven ganaron el oro en Vancouver

Gran fin de semana tuvo el seleccionado argentino de Seven en Vancouver, Canadá, por el circuito mundial. El equipo nacional sacó a relucir lo mejor de su juego y derrotó a Fiji (29-10) en una tremenda final para alzarse con la presea dorada luego de 13 años. Antes, había goleado a Inglaterra por 40-17, y en semis superó a Australia por 24-12. Fiji, por su parte, había vencido a Samoa en semifinales por 45 a 5.

Los Pumas 7s arrancaron su paso por Vancouver con empate ante Francia en 12 y victorias frente a Escocia (24-5) e Irlanda (26-19), para adjudicarse el grupo D.

Los puntos en la definición llegaron vía tries de Marcos Moneta (2), Felipe Del Mestre (2) y Santiago Vera Feld, más una conversión de Tobías Wade y otra del propio Del Mestre.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, que desde la etapa previa en Singapur no cuenta con Santiago Álvarez Fourcade (lesión de ligamentos de la rodilla derecha), llegó a lo más alto del podio por tercera vez en su historia. Previamente lo había conseguido en San Diego (2009) y en Los Ángeles (2004).



OTRAS POSICIONES

Por otro lado, Australia se quedó con el Bronce tras derrotar agónicamente a Samoa por 21-19 en el tiempo agregado con un try de Lawson. Sudáfrica se llevó el quinto puesto sobre el final ante Nueva Zelanda y lo derrotó por 17-15.