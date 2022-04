Gran movimiento registró el turismo

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El fin de semana largo por Semana Santa y Pascuas dejó un balance de 2.612.000 turistas y otros 2.350.800 de excursionistas que recorrieron las más de mil ciudades de la Argentina que forman parte del circuito turístico nacional y gastaron 45.101,3 millones de pesos, que a precios constantes significaron 91,1 por ciento más que en la misma celebración de 2021, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según detalló el organismo, la estadía media fue de 3,3 días y el gasto diario per cápita, de 4.610 pesos.

"El fuerte crecimiento se explica porque viajaron 37,5 por ciento más de turistas y 1,4 por ciento más de excursionistas, y también porque aumentó 10 por ciento la estadía promedio y el gasto diario creció considerablemente, más allá del efecto inflación", precisó la CAME.

Los 2,6 millones de turistas desembolsaron 39.736 millones de pesos el fin de semana extra largo, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos, mientras que respecto de 2021, el consumo a precios constantes subió 107,7%.

A los turistas se agregaron casi 2,4 millones de excursionistas que decidieron viajar por el día a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes, festejos religiosos o encuentros familiares.

En ese sentido, gastaron en promedio 2.282 pesos cada uno, sumando un desembolso total de 5.365 millones de pesos, que a precios constantes resultó 19,9 por ciento mayor al mismo fin de semana de 2021.

Según el Ministerio de Turismo y Deporte, alrededor de 300.000 personas viajaron con el PreViaje, el programa que devuelve el 50 por ciento de lo gastado en turismo en crédito para volver a usar en servicios del sector como gastronomía, excursiones o pasajes.

Este fin de semana se notó a pleno el regreso del turista internacional, especialmente residentes de países vecinos como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que se hicieron presentes en las grandes ciudades y aquellas cercanas a las fronteras.

Los mejores números en ocupación, lo tuvieron las provincias del noroeste argentino, que promediaron el 97 por ciento, aunque el país entero trabajó con su capacidad de alojamiento colmada.

"Dos factores que obstaculizaron la fecha fueron la falta de gasoil y el paro de transportistas por la escasez de ese insumo.

"Hubo filas de camiones de hasta 20 kilómetros que complicaron el tránsito en las rutas, con demoras muy fuertes, especialmente en Santa Fe y Entre Ríos. Pero nada frenó a los viajeros, que colmaron las rutas todo el fin de semana", explicó la CAME.

Aerolíneas Argentinas transportó durante el fin de semana más de 300.000 pasajeros, batiendo el récord de 2018, que había sido histórico.

En casi todas las ciudades turísticas se cumplió un mismo patrón: los alojamientos de mayor categoría trabajaron al 100% y fueron los primeros en cubrirse.

Buenos Aires tuvo un nivel de ocupación del 90 por ciento y entre los lugares más elegidos estuvieron Mar del Plata, Cariló, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Pinamar, Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Costa del Este y San Bernardo.

En el interior de la provincia hubo centenares de actividades en Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tigre, San Pedro, La Plata, Chascomús y Tandil, que trabajó al 100%.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo casi 100.000 turistas nacionales e internacionales, con un pico del 91 por ciento de ocupación hotelera y con un gasto total de casi 3.100 millones de pesos.

En Córdoba, las más de 160.000 plazas hoteleras quedaron casi colmadas con turistas de todo el país y el regreso de los visitantes internacionales.

Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Alta Gracia, Córdoba capital, Villa Carlos Paz, La Cumbre, La Falda, Capilla del Monte, Huerta Grande y Valle Hermoso, fueron las ciudades más elegidas, con un nivel superior al 90 por ciento de la capacidad hotelera.

En Mendoza, los turistas ocuparon desde el miércoles por la noche las 35.000 plazas disponibles del distrito y en esta ocasión se sumó el visitante internacional, especialmente el chileno, que nuevamente marcó presencia en la región.

Gran Mendoza, Potrerillos, San Rafael y Malargüe, estuvieron entre los destinos más concurridos.

Santa Fe se mantuvo con niveles altos de ocupación, especialmente en Rosario, Coronda, Maciel, San Lorenzo, Pueblo Esther, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, San Javier y Romang.

Misiones tuvo en Iguazú a su punto desbordante y ya desde el viernes no había alojamientos disponibles.

Corrientes tuvo a los Esteros del Iberá como protagonista, con un muy buen fin de semana y con turistas que llegaron de toda la Argentina y de países limítrofes como Paraguay y Brasil.

En Entre Ríos se ocuparon prácticamente las 50.000 plazas hoteleras, con turistas que poblaron sus tres corredores, el Uruguay, el Paraná y Centro. De los 16 complejos termales, los más visitados fueron los de Federación, Villa Elisa, Gualeguaychú, Victoria y Concepción del Uruguay.

Tucumán tuvo un gasto diario que promedió los 4.400 pesos por persona y los lugares más elegidos fueron San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Pedro de Colalao, San Javier, Yerba Buena, El Cadillal y Tafí Viejo, con niveles de ocupación cercanos al 90 por ciento.

En Salta, la capital, Cafayate, Cachi y Coronel Moldes tuvieron niveles de ocupación buenos, mientras que en Jujuy, las 12.000 plazas hoteleras quedaron colmadas ya desde el jueves por la tarde: San Salvador de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca, La Quiaca, San Pedro y Yungas, fueron los destinos más elegidos.

En Santiago del Estero, Termas de Río Hondo fue el punto más visitado, especialmente por turistas de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires.

San Juan tuvo una ocupación plena en ciudades como Iglesias, Valle Fértil y Calingasta, en tanto, en San Luis, las 35.000 plazas quedaron casi completas, con ocupación plena en Villa de Merlo, Potrero de los Funes y Juana Koslay.

La Rioja tuvo a Villa Unión, el Parque Nacional Talampaya, Chilecito, Arauco y Fátima, entre los lugares más visitados.

En Neuquén se ocupó el 90 por ciento de las 30.000 plazas hoteleras y entre algunas de las ciudades destacadas estuvieron Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Pehuenia.

En Río Negro, lo más sobresaliente fue Bariloche, mientras que otros lugares muy concurridos fueron El Bolsón, Las Grutas y Playas Doradas.

Chubut tuvo una ocupación cercana al el 84 por ciento y se distinguieron Puerto Madryn y Esquel, en tanto, en Santa Cruz la ciudad estrella fue El Calafate, con casi 100 por ciento de ocupación.

Tierra del Fuego contó también con la vuelta del turista internacional, que hizo base especialmente en Ushuaia, al tiempo que en Catamarca, los principales destinos turísticos tuvieron 100 por ciento de ocupación: Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Las Juntas, El Rodeo, Fiambalá, Paclín, Santa María, Santa Rosa y Tinogasta.

En Formosa, su capital fue la más elegida, mientras que en Chaco, la ocupación hotelera rondó el 70 por ciento, y en La Pampa optaron por Santa Rosa.