Eduardo Menem y su crítica a Cristina

BUENOS AIRES, 18 (NA). - En medio de la interna del Gobierno, el ex senador Eduardo Menem criticó con dureza a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien tildó de "soberbia" y de "resentida", al tiempo que señaló que no se encuentra representado por Mauricio Macri.

"Cristina (Kirchner) es una persona resentida, con mucho odio, con mucha soberbia", indicó Menem en diálogo con el programa "Contacto Noriega", que conduce Adrián Noriega por radio AM La990.

Asimismo, el hermano del fallecido ex presidente Carlos Menem agregó que "ella se siente que es la dueña del poder, es como si fuera una reina".

Asimismo, sostuvo que la ex mandataria nacional "se dio el lujo de elegir el candidato a Presidente y, lamentablemente, el Presidente no asume como tal, debe ser el primer caso en el mundo".

Menem sostuvo que Alberto Fernández dispone de poder para gobernar de acuerdo a sus criterios, pero se encuentra condicionado por Cristina Kirchner que "está tratando de hundirlo".

Asimismo, aseguró que no ve "un buen futuro" para el país y pidió que el Presidente "tenga un gesto de dignidad" y conforme un gabinete con ministros de su entorno.

En la misma línea, hizo referencia a los dichos de la vicepresidenta y señaló que el poder a un presidente se lo garantiza el pueblo y que "el bastón y la banda" son atributos de poder simbólicos importantes.

"Creo que el país está necesitando en este momento de zozobra un liderazgo como el que tenía Carlos Menem, aunque no tenga las mismas ideas, que tenga un liderazgo que permita salir de la situación", enfatizó el ex senador y habló sobre el surgimiento de figuras como la del liberal Javier Milei, al que calificó como "un fenómeno que hay que analizar".

En otro aspecto, manifestó que se siente cerca del Peronismo Republicano porque se considera "un peronista en lo verdadero" y aprovechó para cuestionar a las fuerzas que responden a la vicepresidenta.

"El kirchnerismo ha colonizado al peronismo y hasta le ha cambiado el nombre, no usan el nombre del Justicialismo. Ellos no son peronistas", ponderó.

Menem sostuvo que "a los hombres hay que verlos cuando ejercen la función, hay peronistas que son afines, pero hay que ver si algún día les toca la suerte de subir a la Magistratura".

"Kirchner (Néstor) asumió con el sello peronista y después se transformó, por cierto que hay un responsable principal que fue Duhalde que inventó su sistema, y que fue no llevando el nombre del Justicialismo y dispuso todo el gobierno nacional, de las provincias, del partido para que fuera presidente Néstor Kirchner. A partir de ahí se deformó el peronismo", acusó.

Por último, recordó la asunción de su hermano Carlos Menem en un contexto hiperinflacionario y lo comparó con las mediciones en la actualidad.

"Estábamos mal, pero ahora estamos peor. No hay un plan de gobierno, no hay un plan anti-inflacionario. La inflación es el peor flagelo que le puede ocurrir a la economía de los países porque es una suerte de impuesto que es regresivo, porque afecta más en los que menos tienen, es antidemocrático porque no está establecido por una ley", remarcó.

Por último indicó: "Me parece que decir la fiesta es menoscabar un periodo de gobierno donde hubo estabilidad de precios, hubo transformaciones, hubo crecimiento los diez años de gobierno, el tercero más alto de Argentina".