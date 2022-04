Ucrania advirtió que el ejército ruso podría realizar un desembarco naval

KIEV, Ucrania, 18 (UPI). - El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró este domingo en su informe diario que el Ejército de Rusia estaría preparando una operación de desembarco naval en Ucrania.

"Las unidades de las brigadas marinas separadas 810 y 155 se están preparando para la operación de desembarco. La información se está aclarando actualmente", explicó el Estado Mayor.

El pasado viernes, la jefa del Comando Operativo en el sur de Ucrania, la capitana Natalia Humeniuk, confesó que no descartaba una operación de desembarco luego de la explosión del buque ruso Moskva, ya que traería consecuencias de parte de las tropas rusas.

"No descartamos una operación de desembarco. Estamos listos, resistimos, somos conscientes de las amenazas. Para el enemigo, esta es una gran pérdida, tanto financiera como de imagen. Estamos en una guerra híbrida , y el impacto sobre las conciencias también es importante", señaló Humeniuk.

Por otra parte, funcionarios estadounidenses habrían informado que Rusia estaría preparando una nueva ofensiva en los próximos días, por lo que ha instado a los aliados occidentales a enviar más artillería y municiones a Ucrania para que no se agoten, según ha podido saber la cadena estadounidense NBC News.



UNA MEGABOMBA

Ucrania también manifestó este fin de semana su temor de que Putin lance la megabomba FAB-3000 sobre Mariupol.

La FAB-3000 es una bomba no guiada de 3.000 kilogramos, que fue diseñada principalmente para la destrucción de instalaciones industriales, urbanas y portuarias. Este tipo de bomba fue utilizada por los bombarderos soviéticos, el Tupolev Tu-16 y el Tupolev Tu-22M, durante la guerra de Afganistán en la década de 1980.

Con una masa explosiva de 1.400 kilogramos y un radio de destrucción potencial de 46 metros, así como un radio de dispersión de fragmentos que alcanzaba los 260 metros, la FAB-3000 era una de las mayores bombas del arsenal soviético.

El consejero del alcalde de la ciudad, Petro Andriushchenko alertó sobre la llegada de los bombarderos TU lo que -a su entender- indica la intención de "lanzar un asalto al bastión de la acerera Azovstal y al puerto, luego de descargar bombas de alta potencia como las FAB-3000 y otras".

Fotografías no confirmadas compartidas por usuarios en Telegram el 6 de abril de 2022, muestran una bomba de fabricación soviética, la FAB-3000, junto al bombardero estratégico Tu-22M de la Fuerza Aérea Rusa. Una breve descripción de la fotografía dice que la bomba está siendo preparada por las fuerzas rusas para golpear Azovstal, una de las mayores plantas siderúrgicas de Europa, que ya ha sido gravemente dañada cuando Rusia sitió la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol en marzo de 2022.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió que la aniquilación de los defensores que continúan resistiendo en la ciudad de Mariúpol supondría el fin inmediato de las negociaciones con Rusia.

"Mariúpol puede ser como diez veces Borodianka", dijo Zelensky en referencia a una de las localidades situada en las afueras de Kiev donde Ucrania denuncia crímenes de guerra rusos, "y déjenme decirles que la destrucción de nuestros militares, de nuestros chicos, pondría fin a todas las negociaciones", afirmó el mandatario Zelensky en una entrevista con la prensa ucraniana recogida por el portal Pravda Ucrania.

Zelensky lanzó la advertencia previo al vencimiento del plazo otorgado por Moscú para que las tropas de Kiev depongan sus armas.