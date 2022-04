Una cuestión de percepción

Se caía de maduro que la aceleración de los aumentos de precios iba a desactualizar más temprano que tarde los acuerdos salariales alcanzados principalmente en el sector público a la vez que elevaría la presión en las negociaciones paritarias de los privados, en especial de aquellos sindicatos con poder de fuego, como camioneros o bancarios. Con una inflación que en tan solo un trimestre superó los 16 puntos, pero que en alimentos ronda los 20 puntos, no solamente se pulverizan los salarios sino que también se distorsionan todas las relaciones comerciales y se torna imposible proyectar a mediano o largo plazo. Ni hablar de planificar inversiones puesto que los esfuerzos cotidianos están en tratar de no quedar relegados en la carrera de los precios que pongan en crisis la rentabilidad y con ello la sustentabilidad de una empresa o comercio.La inestabilidad política incomprensible al interior del gobierno no hace más que llevar la incertidumbre a niveles insostenibles. Porque el mismo Estado solo apela a medidas ya agotadas que no han dado resultado positivo alguno para al menos reducir la velocidad de las alzas de los precios.Así las cosas, las expectativas de inflación de los agentes económicos se dispararon en marzo y treparon a 59,2% para 2022, 4,2 puntos por encima de las expresadas en febrero, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central. Mientras tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que en la Argentina "no hay ningún riesgo de hiperinflación", y a la vez resaltó la necesidad de que las paritarias recompongan el poder adquisitivo del salario.Por caso, la Asociación Bancaria reclamó un aumento salarial del 60% con cláusula de revisión y se declaró en "estado de alerta y movilización" que podría derivar en medidas de fuerza durante este mes, en caso de no lograr ese incremento.Es que el aumento inflacionario y la poca regularidad para ampliar los salarios denostó un porcentaje sumamente preocupante en torno al poder adquisitivo de los empleados, tanto de aquellos que se encuentran registrados pero más enfáticamente en quienes se encuentran en “negro”. Un informe del centro investigativo “Libertad y Progreso” indica que el salario promedio de la economía argentina tanto público, privado formal y privado informal cayó un 18,5%. Los empleados más afectados fueron los trabajadores del sector privado no registrado, donde la pérdida acumulada fue de 28,3%.En relación al sector público, los empleados sufrieron una baja del 20,4% y los que se desempeñan en el sector privado formal 13,7%. A su vez señalan que el desarrollo del trabajo privado formal tuvo una reducción muy significativa en comparación con 2017. En el informe se indica que disminuyó en 210.000 personas, mientras que los monotributistas aumentaron en 254 mil.También se destaca que el problema adquisitivo generó que la mayoría de los trabajadores en “negro” esté por debajo de la línea de pobreza. Que cada vez más trabajadores estén bajo la línea de la pobreza es síntoma de que el empleo es cada vez menos productivo. Esto es el reflejo de falta de inversión, que no es sino la consecuencia de una política económica que va deteriorando la moneda nacional y los incentivos a la producción, explicó Eugenio Mari, economista y jefe de la fundación.En este escenario alarmante, las expectativas empresariales sobre la economía se siguen deteriorando y actualmente sólo una de cada cuatro compañías confía en un buen 2022. Esto representa un retroceso de 11 puntos respecto de enero del año pasado cuando el 36% de las firmas esperaba buenos resultados para 2021.Pese a esta visión desfavorable que se mantiene desde hace un año, más de la mitad de las empresas confía en que a su sector en general y a su empresa en particular le irá mejor durante 2022 y que es un buen momento para invertir. Como se puede observar, la realidad devuelve una imagen pesimista del país pero hay quienes confían en que las cosas pueden mejorar.