Durán Barba: Milei podría ir a ballottage

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba destacó la figura del liberal Javier Milei y su crecimiento político, ante lo cual consideró que "sin dudas puede llegar al ballottage" en las elecciones presidenciales de 2023. Para el destacado asesor político, que influyó decisivamente en la carrera de Mauricio Macri, el diputado nacional de La Libertad Avanza tiene chances electores porque "se presenta como una novedad".

"Es perfectamente posible que Milei llegue al ballottage el año próximo", sostuvo el ecuatoriano en una entrevista con Perfil. A modo de comparación, Durán Barba recordó lo que sucedió con el líder del PRO: "No olvidemos que si bien Macri se demoró mucho en esto, las cosas que más lo ayudaron a avanzar fueron las cosas que indignaban al círculo rojo. El salto del bache. Hasta hoy se habla del salto del bache que ocurrió hace veinte años. Fue una ridiculez porque se comunicaba con la gente, los globitos. Una serie de cosas de ese estilo son las que hicieron que él se pudiera comunicar con la gente".

Con más elogios al diputado liberal, Durán Barba definió a Milei como un "caso de estudio" y aseguró que "lo sigue detenidamente".

Por su parte, Milei renovó su perfil polémico al asegurar que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "es tan bruto que no conoce cómo funciona el sistema de precios" y pidió no ponerle "una cuota de sensibilidad" a las decisiones para equilibrar la macroeconomía.

En diálogo con Aire de Campo, el programa que conduce Joaquín Pinasco en Radio Rivadavia, el legislador nacional remarcó que "por el bien de los argentinos habría que tratar de bajar la inflación, de la única manera en que el mundo civilizado en que el mundo la bajó, que es terminando con la emisión monetaria". (NA)