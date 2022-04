¿Por qué faltan unidades?

La dificultad para adquirir un auto 0km no consiste únicamente en el elevado costo de las unidades, sino que ahora es complicado tenerlos a disposición en las concesionarias para su comercialización. Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se refirió a las causas que están detrás de este problema.En una reciente entrevista con “Un día de estos” por Radio Rivadavia, Lupo aseguro que “esta difícil comprar un auto en el mundo y nosotros tenemos nuestros problemas locales, que hacen que esa dificultad se acreciente”.En el aspecto global, las explicaciones pasan por un lado por la parálisis que sufrió la industria a causa de la pandemia, que aún no terminó de recuperar los niveles previos de fabricación, pero que en la mirada de Lupo “falta poco para terminar de normalizar”. Por otro lado “hubo un incendio muy grande en la principal fábrica de semiconductores para automóviles de Japón y eso afectó la producción”, expresó el dirigente de la CAC, asegurando que “hay autos todavía que están en las distintas fábricas sin terminar”.En lo que refiere a la cuestión local, el problema reside en “la falta de dólares, por la cual el Gobierno está restringiendo las importaciones”, indicó Lupo. En enero hubo fabricantes que no pudieron entregar los vehículos, ya sea porque les faltaba una pieza importada para completarlos o porque tenían trabado por el Gobierno el ingreso del auto completo.Esta situación hace que el valor de autos usados se eleve ante la demanda que busca hacerse de un nuevo vehículo y no consigue 0km. “En los modelos que son muy nuevos, por ejemplo un modelo 2021 pueden llegar a pedir un 10% por encima del valor de un 0km”, asegura el vicepresidente de la CAC.Por otro lado, un aspecto siempre vigente e influyente en la industria es la inflación. Al respecto Lupo confirma que hay gente que dispone de dólares y opta por comprar 0km como manera de ahorrar y sacar rédito con la variación de precios. “La inflación va haciendo que el precio del usado o 0km vaya subiendo”, en cambio si no existiera “ese precio se iría depreciando”, señaló, y agregó que “si lo comparamos contra un precio de dólar blue seguramente se mantiene en dólares”.