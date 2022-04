Atlético perdió en su visita a Almagro

No hay caso, no levanta. Atlético de Rafaela no logra enderezar su rumbo. No le alcanza ni con tener una buena tarde en ofensiva. Y si juega de visitante mucho peor. Esta vez cayó en su visita a Almagro por 3 a 1 en el encuentro jugado ayer por la tarde en el estadio Tres de Febrero, por la fecha 11 de la Primera Nacional.

Los goles, todos en los primeros 45, llegaron

La primera clara para la Crema llegó con una pelota parada. Bieler la bajó al medio para el ingreso de Lencina pero su remate se fue por arriba.

La respuesta del local no se hizo esperar y tras perdérselo con un remate cruzado que se fue cerca del palo más lejano de Salvá llegó la apertura del marcador. Córner, despeje de cabeza en el primer palo de Portillo, que dejó ‘viva’ la pelota al borde del área y Fernández metió un zapatazo que dejó sin posibilidades al arquero celeste.

Los dirigidos por Forestello no sintieron el golpe y fueron en busca de la igualdad. Bieler tuvo un remate que se fue cerca y Lencina, con una pirueta, también tuvo una clara.

Juego asociado y golazo de Galetto, que definió entrando por adentro, a tres dedos, luego de una buena asistencia del ‘Taca’.

La ilusión duró un instante ya que el Tricolor sacó del medio y volvió a ponerse arriba en el marcador, gracias al gol de Maximiliano Rueda, que sólo por el medio del área, estampó el 2-1.

Cuando Atlético intentaba hacerse dueño del balón, una pérdida en mitad de terreno le terminó costando el 1-3. Contra letal de Almagro que terminó definiendo Nicolás Servetto.

Un punto sobre 18 posibles de visitante, muy poco para un equipo que se armó para ser protagonista y por el momento deambula del medio de tabla para abajo, sosteniendo una campaña irregular con la importante –y tan esperada por tanto tiempo- fortaleza lograda de local. Tendrá la posibilidad, el domingo venidero (14.10hs vs Nueva Chicago), de volver a la victoria, recomponerse de este nuevo traspié de visitante. Barajar y dar de nuevo.



Las formaciones y síntesis del partido:



ALMAGRO: Emiliano González; Francisco Delorenzi, Brian Machuca, Sebastián Valdéz y Leonardo Ferreyra; Maximiliano Rueda, Agustín Bolivar, Tomás Conechny y Federico Boasso; Nicolás Servetto y Enzo Fernández. Suplentes: Cristian Aracena, Facundo Fabello y Sebastián Cocimano. DT: Norberto Paparatto.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Franco Bellocq, Matías Valdivia y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano, Facundo Nadalín. DT: Rubén Darío Forestello.



Goles en el primer tiempo: 11m Enzo Fernández (A), 34m Juan Galetto (AR), 35m Maximiliano Rueda (A), 40m Nicolás Servetto (A).



Cambios: ST Facundo Soloa x Bellocq (AR), 16m Facundo Castillón x Valdivia (AR), 21m Matías De Jesús x E. Fernández (A), 25m Mauricio Guzmán x Delorenzi (A), 30m Juan Ramírez x Boasso y Franco Sivetti x Conechny (A), 34m Agustín Costamagna x Portillo y Darío Rostagno x Lencina (AR),



Amarillas: Franco Bellocq, Jonás Aguirre (AR),



Estadio: Tres de Febrero.

Árbitro: Mario Ejarque.

Asistentes: Daiana Milone y Martín Alonso.

Cuarto árbitro: Fernando Marcos.