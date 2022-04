Unión de Sunchales en otro empate sin goles

Por la cuarta fecha de la Zona Norte del torneo Federal A, Unión de Sunchales igualó este domingo en el estadio de la Av. Belgrano 0 a 0 ante Central Norte de Salta y sigue sin poder sumar de a tres en el campeonato, en el que ha conseguido 2 empates y 2 derrotas. Dentro de esta sumatoria escasa, otra de las preocupaciones es que apenas ha convertido un gol (de penal a través de Alfredo Pussetto ante Douglas Haig), aunque como para mirar algún dato positivo en estas dos últimas presentaciones, es que no le han convertido.

El partido se armó recién en el complemento, después de un primer tiempo muy pobre en el que ninguno de los dos equipos contó con chances claras para lastimar. Los cambios que ensayó Ezequiel Medrán en el conjunto salteño surtieron efecto y el Azabache estuvo cerca de llevarse el triunfo.

Un par de buenas apariciones del arquero Gonzalo González y un remato contra el palo de Julio Ramírez se lo impidieron. Del lado local, que casi no pudo inquietar a Fabricio Hass, la más clara la tuvo Alfredo Pussetto con un remate de zurda que se fue medio metro al lado del palo izquierdo del «1» visitante.

Con el arbitraje de Lucas Cavallero (Villa Constitución), así formaron los equipos:

Unión de Sunchales: Gonzalo González; Raúl Chamorro, Santiago Barraza, Ignacio Barros y Lucas Sánchez (Ronaldo Welchen); Francisco Robles, Nicolás Pautasso, Cristian Sánchez y Germán Mayenfisch (Brian Otero); Alfredo Pusetto (Gonzalo Schonfeld) y Adrián Rodríguez. DT: Walter Grazziosi.

Central Norte de Salta: Fabricio Hass; Pablo Calderón, Mauro Osores, Renzo Paparelli y Manuel Morello; Hernán Rosales (Juan Carrizo), Juan Capurro, Enzo Serrano (Fausto Apaza) y Gonzalo Ramírez; Diego Magno (Fabricio Reyes) y Gonzalo Ríos. DT: Ezequiel Medrán.

No hubo goles.



RESTO DE LA FECHA

Crucero del Norte 1 (Ernesto Alvarez) - Sp. Belgrano 0; Defensores de Pronunciamiento 0 - San Martín de Formosa 1 (Alejandro Toledo -p-); Boca Unidos de Corrientes 0 - Gimnasia de Concepción del Uruguay 0; Gimnasia y Tiro de Salta 2 (Juan Perillo e Ivo Chaves) - Defensores de Villa Ramallo 0; Juventud Antoniana de Salta 0 - Racing de Córdoba 4 (Emiliano Blanco, Pablo López y Diego Jara -2-); Sportivo Las Parejas 0 - Sarmiento de Resistencia 1 (Israel Roldán -p-); Atlético Paraná 1 (Valsangiácomo) - Douglas Haig de Pergamino 0. Libre: Juventud de Gualeguaychú.

Posiciones: Racing de Córdoba y Sarmiento 10 unidades; Douglas Haig y Crucero 9; San Martin 7; Gimnasia y Tiro 6; Boca Unidos, Central Norte, Gimnasia de Concepción y Juventud Antoniana 5; Sportivo Belgrano y Atlético Paraná 4; Sportivo Las Parejas, Defensores de Villa Ramallo, Unión Sunchales 2; Defensores de Pronunciamiento 1; y Juventud Unida de Gualeguaychú 0.

Próxima fecha (5ª): San Martín (Formosa) vs. Unión de Sunchales; Central Norte vs. Gimnasia y Tiro; Defensores Villa Ramallo vs. Atlético Paraná; Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas; Sarmiento vs. Crucero del Norte; Sp. Belgrano vs. Juventud Antoniana; Racing vs. Boca Unidos y Gimnasia (CdU) vs. Juventud Unida. Libre: DEPRO.