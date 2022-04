Copa Centenario: El 9 se quedó con el último boleto para la tercera fase

En la tarde de ayer, 9 de Julio visitó a Atlético María Juana en el último encuentro de la segunda fase de la Copa Centenario de Liga Rafaelina de Fútbol. El León se impuso 2 a 1 y de esta manera se quedó con el último boleto para disputar la próxima instancia.

Los dirigidos por Pablo Bonaveri consiguieron los goles desde dos penales que ejecutó Wilson Ruíz Díaz, a los 26m y 44m, ambos del primer tiempo.

Para el ‘Chupa’ el que descontó fue Lucio Silloni, a los 48 del complemento.

En el juego de la categoría 2010, 9 de Julio se impuso 3-0 ante Tiro Federal de Moisés Ville.



ASÍ QUEDÓ LA TERCERA FASE



La Copa Centenario avanza y quedó definido el cuadro de la tercera fase, que se disputará entre el jueves 28 y sábado 30 de abril.



-Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela (localía a sortear). Categoría 2010: Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela.



-Bochófilo Bochazo vs. Florida de Clucellas (localía a sortear). Categoría 2010: Defensores de Frontera vs. Florida de Clucellas.



-9 de Julio vs. Unión de Sunchales (local 9 de Julio). Categoría 2010: 9 de Julio vs. Unión de Sunchales.



-Ben Hur vs. Peñarol (localía a sortear). Categoría 2010: Ben Hur vs. Peñarol



-Quilmes vs. Deportivo Bella Italia (local Quilmes). Categoría 2010: Moreno de Lehmann vs. Argentino de Vila.