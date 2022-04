Nicolás González fue vencedor en TC 4000

Nicolás González se llevó la victoria en la segunda fecha del TC 4000, cuya final se desarrolló este domingo en el marco de la programación correspondiente al Car Show Santafesino en el circuito "Juan R. Báscolo" del Club Atlético de Rafaela. El piloto de nuestra ciudad heredó la victoria por el recargo a Juan Pablo Marconi, que había recibido la bandera a cuadros, por acortar recorrido en la chicana 2. Aunque finalmente Marconi también fue excluido en la técnica.

Recordemos que fue una prueba especial, ya que se cumplieron 30 años de vida de la histórica categoría del automovilismo santafesino, denominando esta competencia como "Gran Premio 30 años TC 4000 Santafesino".

De tal modo, esta fue la clasificación de la final: 1) Nicolás González (Ford Falcon) en 15m 28s 730/1000 para las 12 vueltas; 2) Mauro Perassi (Ford Fairlane); 3) Fabio Canciani (Ford Falcon); 4) Brian Perino (Chevy); 5) Danilo D'angelo (Ford Falcon); 6) Héctor Fain (Chevy); 7) Franco Passerino (Chevy); 8) Fernando Terre (Chevy); 9) Darío Necochea (Ford Falcon) y 10) Juan P. Masello (Falcon).

Cabe mencionar que González y Marconi habían dominado de punta a punta las respectivas series.



ROLY LOPEZ EN FIAT CLASE 1

El chaqueño de Charata, Walter "Roly" López, tuvo el debut soñado dentro del Turismo Fiat Clase 1, adueñándose de la segunda fecha de la temporada en el Autódromo "Ciudad de Rafaela". Luego de una gran lucha con Giordano, Fabricio Trotti y Macarro, López ingresó segundo a la última vuelta y al salir hacia el curvón norte, entró en succión y pudo superar sobre la caída de la bandera a cuadros a Giordano, repitiendo la maniobra de la serie y logrando festejar en su debut en la categoría más numerosa del Car Show (41 autos).Finalmente el cordobés Gastón Giordado debió conformarse con el segundo lugar, mientras que el piloto de Estación Clucellas, Fabricio Trotti completó el podio.



FERNANDEZ EN FIAT 600

El ex campeón de la categoría, Horacio Fernández, se quedó con la victoria en la segunda fecha de la temporada de los Fiat 600. Luego de una interesante lucha con Ciaurro y Ghiotti, el piloto de Ataliva logró superar a Ciaurro en el último giro y encaminarse a un nuevo triunfo en la divisional. Finalmente Miguel Ciaurro fue el escolta, mientras que Alex Weppler, que promediando la carrera se retrasó, pudo recuperar terreno y subirse al podio.Cuarto fue el rafaelino Agustín Ghiotti y quinto Tedeschi.

Cabe mencionar que en la mañana Pablo Gieco se había llevado la primera final, seguido por Javier Melidero y Pablo Tedeschi.



SANCHEZ EN CLASE 2

El chaqueño Abel Sánchez se adjudicó la segunda final de la temporada de la nueva Clase 2 1600cc en el Autódromo "Ciudad de Rafaela". Sánchez aprovechó la deserción de Luciano González, que venía marcando el rumbo de la final, para tomar la punta y no abandonarla hasta la caída de la bandera a cuadros, pese a los embates finales de Clapier y Pontoni.

En definitiva fue triunfo para el chaqueño a bordo de un Fiat Uno Way, mientras que el jujeño Matías Clapier fue el escolta y Nicolás Pontoni con VW Up subió al último escalón del podio.



VALLERO

El piloto de San Francisco, Fernando Vallero, logró un nuevo triunfo dentro del TS Clase 3 y arrancó de forma inmejorable la temporada 2022, tras haber ganado en la apertura del certamen en San Jorge. A bordo del VW Gol Trend marcó la pole, ganó la serie más rápida y se impuso de punta a punta en la final.En pista fue segundo Maximiliano Fontana, pero luego fue excluido por técnica, heredando Andrés Cief la posición de escolta, mientras que Adrián Castagnani con Renault Clio completó el podio.



FAIN EN FORMULA 3

Ignacio Fain fue imbatible en su retorno a la Fórmula 3 Santafesina y se quedó con todo lo que hubo en juego en la 2da fecha de la temporada. El piloto de Villa Minetti fue el más veloz en cada salida a pista y se impuso sin sobresaltos en la competencia final.El cordobés de las Varas, Kevin Crucci, ocupó el segundo lugar, mientras que Emiliano Ranz completó el podio.