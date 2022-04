El Concejo consulta a instituciones por la creación del Registro de Dadores de Sangre

La iniciativa fue presentada por el bloque Juntos por el Cambio, con la autoría del edil Miguel Destéfanis, y obtuvo, durante su tratamiento en Comisión, algunos reparos de su par Martín Racca (PJ), ex Subsecretario de Salud municipal hasta diciembre pasado, por lo que se decidió convocar a las entidades que trabajan en esta temática “para evitar superposiciones y que no se entorpezca su labor”.

La Ordenanza plantea la creación de un "Registro Digital de Dadores Voluntarios de Sangre" en el ámbito de la Secretaría Desarrollo Humano del Gobierno de Rafaela.

A su vez, determina que “la inscripción será de carácter voluntaria y gratuita, y se realizará de forma digital a través de la página oficial del municipio, fomentando su accesibilidad.

Se establece también que “la autoridad de aplicación establecerá los requisitos necesarios que deberán reunir los donantes para poder inscribirse al mencionado registro. Además, deberá generar canales de comunicación e intercambio de información con los establecimientos asistenciales de salud oficiales o privados que posean servicio de hemoterapia, bancos de sangre y demás instituciones que estén vinculadas con la utilización de sangre.

Asimismo, la norma ordena que se designe “personal de la Secretaría Desarrollo Humano para que lleve adelante la coordinación del Registro, comunicándose con los voluntarios y voluntarias que se anoten en dicho espacio digital, para que de manera continua se acerquen a los efectores a realizar la donación de sangre.

En la defensa del proyecto, Destéfanis alegó que “hace muchísimos años que hay una necesidad grande cuando se tiene una enfermedad, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la donación de sangre. Es en esos momentos cuando vemos en los medios de comunicación y en las redes que se piden dadores. Ni hablar cuando se habla de tratamientos prolongados, que no es solo por una operación en la que se repone la sangre. Estos largos períodos hacen que llegue un momento en el que ya no te queda donde buscar un donante. Entonces, tener una base de datos donde sepamos que sangre tiene cada uno es importante. A veces en las mismas familias se desconoce el grupo de los integrantes”.



DESPEJAR DUDAS

“La idea es juntar a los ciudadanos de Rafaela que estén interesados para hacer un Registro Digital. Creemos que si toda esa información está en un solo lugar va a servir muchísimo. Además de las campañas que hacen CUDAIO junto con Honrar la Vida y otras instituciones de extracciones masivas de sangre y se llevan a Santa Fe y Rosario o donde se la necesite, también hay pacientes de Rafaela que necesitan ser transfundidos en otras localidades de la Provincia y en esas circunstancias se podría colaborar. Igualmente, puede ser imprescindible en caso de un accidente grande en las rutas que tenemos. Sangre hay en los bancos pero en caso de algo extraordinario puede ser vital tener una base de datos para dar con las personas que puedan aportar con el grupo que se necesita”, apuntó el radical.

Si bien Racca coincidió en que “sería bueno que no haya que acudir más los pedidos de urgencia y tengamos un stock suficiente. Es una cuestión histórica y siempre nos preguntamos cómo mejorarla y entiendo que lo que persigue el proyecto es mejorar la accesibilidad (a la extracción)”, aclaró que “actualmente es automática porque cualquier persona que se decide a donar sangre va hoy mismo al banco de sangre del Hospital o del Policlínico y le extraen, salvo que aparezcan 50 dadores en el mismo día”.

A su vez, explicó que "el problema de la accesibilidad es, básicamente, el desconocimiento de la puerta que hay que golpear. En la comunicación podemos trabajar fuertemente con las instituciones, como Honrar la Vida, CUDAIO, Hospital, con el privado, y con un montón de instituciones que se encargan de llevar adelante este tipo de actividad y también el Municipio que no interviene en esta tarea con su estructura, más que en la colaboración de la difusión y en la organización de los eventos de extracción masiva”

Pero luego cuestionó algunos puntos del proyecto: “me cuesta entender cómo lo va a implementar la Secretaria de Desarrollo Humano. Vamos a necesitar más personal para que cargue los datos, seleccione y atienda consultas”. Y Destéfanis contestó “que se puede buscar voluntarios que se encarguen del trabajo”

Asimismo, Racca manifestó su intención de que este trabajo “debe ser complementario al que ya realizan las instituciones que están abocadas a esta temática porque lo que podamos armar nosotros va a empezar de cero y tal vez a las instituciones, que hace años que están en esto, no les sirve o se entorpece su labor”.

Destéfanis fue rotundo al expresar que “esto no es sobrepasar a nadie sino ayudar en lo que hacen”, pero aceptó la propuesta de convocar a las entidades en las que ya funcionan bancos de sangre para conocer su opinión, algo que ocurrirá a las 9 de este lunes.



LISTOS PARA SER APROBADOS

De obtener despacho el proyecto que propone la creación del Registro Digital de Dadores Voluntarios de Sangre será el quinto que llegará a la sesión del próximo jueves para ser tratado.

Los cuatro restantes, que salieron por unanimidad de las Comisiones, son: una Resolución del concejal Mársico que reclama el urgente nombramiento del magistrado para el Juzgado Federal nuestra ciudad, que está vacante desde hace dos años y tres Minutas de Comunicación: dos impulsadas por el mismo edil (pide varias intervenciones en calle Lorenzatti entre las arterias Aragno y 500 Millas Argentinas y por el mantenimiento de los bancos de la Plaza 25 de Mayor) y la restante de Juntos por el Cambio (mejoramiento de iluminación a lo largo de todo el trazado de la calle J. A. Álvarez y otras obras)

El proyecto del demócrata progresista solicita al Consejo de la Magistratura, llevar a cabo de manera urgente, los procedimientos legales pertinentes para poder concluir con el Concurso destinado a cubrir el cargo de Juez correspondiente al Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela, actualmente vacante

El edil recuerda que esta situación se mantiene desde febrero de 2020 por renuncia del titular (jubilación) y desde ese momento actúan jueces de otras jurisdicciones. Actualmente es cubierto por Marcelo Martín Bailaque, titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

Entre las dificultades que provoca esta vacante, el concejal menciona que a pesar de las nuevas tecnologías implementadas a partir de la pandemia para el funcionamiento de la Justicia “está claro que para intervenir contra el narcotráfico y el resto de los delitos federales, no es lo mismo tener un juez titular en Rafaela, que jueces subrogantes de otras localidades”. Asimismo, sostiene que “conlleva a un retraso en las distintas causas como así también la omisión de un criterio o política de trabajo uniforme en virtud de los continuos cambios de magistrados”.