Organizaciones sociales amenazan con movilizaciones en todo el país

Organizaciones sociales anticiparon que en los próximos días podrían intensificarse las protestas si no hay un acuerdo con el Gobierno por el aumento de los planes sociales. Los movimientos alineados con la izquierda están organizando una "marcha federal", para llevar los reclamos a todo el país.

"Va a ser una semana de protesta permanente en todo el país", señaló el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

Al justificar las medidas de fuerza, el dirigente social explicó que "no hay respuesta" a los planteos que realizaron semanas atrás. "El Gobierno tiene cerrado completamente los planes. No se abre ni uno solo, aunque saben que hay miles de personas en condiciones de recibirlo", se quejó.

En paralelo, el Gobierno oficializó un aumento de la Tarjeta Alimentar a través del Ministerio de Desarrollo Social, que sigue manteniendo reuniones para bajar la tensión y, entre otras concesiones, robustecer las entregas de alimentos a comedores populares, otro de los reclamos de los organizaciones.

Las organizaciones de la Unidad Piquetera tienen previsto movilizarse a Plaza de Mayo el próximo domingo 1° de mayo por el Día del Trabajador. Esa fecha, señalan, es inamovible. Ahora, analizan su calendario para realizar una "marcha federal".

"En principio sería dentro de los próximos 10 días, antes del 1° de mayo. Vamos a armar caravanas en distintos puntos del país: la Patagonia, Cuyo, el norte. Y vamos a ir marchando durante una semana hasta encontrarnos en Buenos Aires. Va a ser una semana de protesta permanente", anticipó Belliboni y confirmó: "A menos que haya respuesta sobre los planes, que ya vemos que no va a haber". (NA)