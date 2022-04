Según De Mendiguren, "los shoppings en Argentina son los más caros del mundo"

El vicepresidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, José Ignacio De Mendiguren, afirmó ayer que los shoppings que operan en el país "son los más caros de mundo" y apuntó a "sectores concentrados" por los aumentos en la ropa.

El rubro indumentaria, que goza de distintas acciones de protección por parte del Estado, desde hace tiempo lidera los aumentos de precios de acuerdo a las mediciones oficiales.

El informe de marzo del INDEC reveló que los precios de la indumentaria subieron 10,9% en el mes, 17,4% en el trimestre y 67,3% en el año, convirtiéndose así en el segmento de mayor suba de precios detrás de restaurantes y hoteles (67,8%).

"Los shoppings en Argentina son los más caros del mundo" y "la única realidad es que a la gente la ropa le resulta muy cara", afirmó en declaraciones radiales el ex diputado nacional, quien también es presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Asimismo, indicó que "con un dólar hoy que es razonable la industria textil no necesita más la protección estatal" y rechazó la apertura de las importaciones como freno a la escala de precios porque "los precios no bajan y la plata se la lleva el importador".

"Tiene que haber un esfuerzo por parte de los empresarios con estos precios de la ropa", señaló De Mendiguren. El funcionario nacional reconoció además que el nivel de inflación que alcanzó la Argentina "es grave". (NA)