El pasado siempre vuelve y el futuro nos atropella

Por Darío H. Schueri



(Especial desde Santa Fe). - En julio del 2014 titulábamos en este Diario: “Cavallo pasó por Santa Fe con una receta para el próximo gobierno, una reforma monetaria”. Fue en un desayuno ante empresarios en la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE) de esta capital, donde aclaró que esa decisión solo podría tomarla "un gobierno con gran respaldo popular", y que "el actual (CFK) no goza de credibilidad". Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Domingo Felipe Cavallo nuevamente es convocado (por zoom) por los medios, dice lo mismo, y en la práctica gobierna Cristina Fernández de Kirchner, que tampoco goza de credibilidad.



FELICES PASCUAS

Hoy, el país soporta una inflación del 6.7% (que nadie quiere imaginar en cuanto se anualizaría), el gobierno está jaqueado por sus luchas intestinas que lo paraliza, escasea gas oil, los servicios esenciales (energía, gas) comienzan a mostrar facturas impagables, el salario en términos de dólar, es el más bajo de la región, y a pesar de ello no se generan nuevos puestos de trabajo formales (la informalidad solo Dios sabe de cuanto es), y las organizaciones sociales (“el negocio del pobrismo”, dice Miguel Angel Pichetto, visitado por dirigentes capitalinos santafesinos) le ganaron la calle a los sindicatos y extorsionan al gobierno. “Felices Pascuas”, dijo Alfonsín.



PEROTTI Y LA MODERNIDAD

EN EL TRABAJO

A pesar de todo, el gobernador santafesino Omar Perotti les aconsejó hace poco a los sindicalistas que no se dejen sorprender por la tecnología (el titular de la Asociación Bancaria de Santa Fe, Claudio Girardi nos lo había anticipado por su rubro hace un tiempo).

Perotti les dijo: “Estamos viviendo una revolución mucho más dinámica que las anteriores, donde lo físico, lo biológico y lo digital se juntan. Una interacción muy fuerte del internet y del avance tecnológico. Si este espacio que tiene como columna vertebral a los trabajadores, no es el que sale a discutir cómo van a ser las nuevas formas del trabajo, quienes van a interpretar y organizar a esos nuevos trabajadores en esta nueva etapa, quedará en manos del mercado, de la economía, de cómo queramos llamarlo”, para finalizar diciendo que “hay que organizarse para interpretar, para formar, para capacitar, para saber transmitirle a nuestras comunidades que estamos en una etapa donde todos los días hay que aprender algo nuevo”.



ENFRENTAR LA CRISIS

ANTICIPÁNDOSE

Señalábamos que el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna le pedía -vanamente- al Gobierno nacional que autorice el corte del gas oil con biodiesel al 10% (hoy es del 5%) y las Bolsas de Comercio de todo el país pidieron que sea del 20%. En tanto, el diputado nacional Roberto Mirabella dice que esto está perfectamente autorizado en la Ley N° 27.640. El socialismo, el PRO y el radicalismo hicieron lo propio.

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti aprovechó hace una semana, de manera descomedida creemos, el auditorio de la reunión de la Región Centro en esta capital para hacer campaña propia, adelante del anfitrión Omar Perotti y su par -y compañero político- Gustavo Bordet de Entre Ríos, exagerando su defensa del federalismo con durísimas diatribas hacia “el AMBA”.

Una manera de aplicar el federalismo sería que Santa Fe, por ejemplo, reuniera a las 18 plantas productoras de biodiesel que existen en el territorio para diseñar inmediatamente un plan de aumento de corte en el escaso gas oil que existe. Está visto que mientras no se resuelva de una vez por todas la interna entre la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández y el presidente, Alberto Fernández, nada se puede esperar de la Nación.

De igual manera con la energía eléctrica; las boletas “de la luz” llegarán con montos exorbitantes. Es momento de que el gobierno deje de diseñar prometedores slogans sobre las energías renovables (solar por ejemplo) y meta manos a la obra de inmediato a través del programa ERA de energías renovables.

Con seguridad, Perotti no estará dispuesto a entonar un discurso casi beligerante como el de Schiaretti, cuando los problemas lo acosen. Ese inestimable papel quedará para la oposición en pleno armado “pre-preelectoral”.



LA POLÍTICA DISEÑA SUS ARMADOS

EN PLENA CRISIS DE CREDIBILIDAD

El reloj corre y los tiempos electorales se cumplirán. De tal manera que “los políticos” se preparan para aquellos desafíos, en un escenario social donde las encuestan muestran un malhumor social que nada hace prever que cambiará para mejor; casi todo lo contrario.

De tal manera que los modos y las formas deberán ser cuidados al detalle por los “políticos tradicionales”, porque late la tentación social de confiar en “medicinas alternativas” que podrían empeorar el cuadro existente.

En Santa Fe, daría la impresión que el vademécum electoral no contendría sorpresas en tal sentido. Pero nunca se sabe hacia dónde puede disparar la bronca ciudadana.



¿FRENTE DE FRENTES Ó MÁS

JUNTOS POR EL CAMBIO?

Mientras el intendente rosarino, Pablo Javkin quiere diseñar un frente político “a la santafesina”, desenganchado de los sustantivos nacionales “para no traer la grieta nacional a Santa Fe”, el presidente del PRO santafesino Cristian Cunha aboga por fortalecer Juntos por el Cambio, “insignia que nos llevó junto al PRO y el radicalismo al triunfo el año pasado, y será la referencia nacional” asegura.

¿Y el socialismo?. ¿Y el resto de las fuerzas que componen en la Provincia el FPCyS residual?. Será una ardua tarea en ese polo de poder político meter la fragata en la botella.



LA ERA DEL FOTISMO

Por lo pronto en “la casa de Perotti”, Rafaela, coincidieron el lunes pasado en gira “pre-proselitista” Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, para “ocasionalmente” protagonizar la foto que, al decir del pullarismo, “comenzará a ordenar la interna radical” en Juntos por el Cambio; “no hay que exagerar, hablamos con todos”, deslizaron cerca de la rutilante senadora nacional.

Javkin, durante la mañana del sábado pasado en Rosario, intentó mostrar su poderío político con casi tres mil personas que participaron del “Foro para la Reconstrucción”.

Con ausencias políticamente interpretativas (Dionisio Scarpín, José Corral, el socialismo), pero con la presencia de Mario Barletta (uno de los socios junto a Julián Galdeano del triunfo de JxC en Santa Fe) el lord mayor rosarino transpira la camiseta para mostrarse “candidateable”.

La noche del domingo pasado, luego de que el senador Felipe Michlig (futuro presidente de la UCR provincial) reuniera durante el sábado y el domingo más de 40 mil personas en la 7ma Fiesta de la Confraternidad Departamental en la ciudad de San Guillermo, el PRO -que había estado en la fiesta con sus máximos referentes- hizo su foto de rigor en la casa de Miguel del Sel (que no fue a San Guillermo) en esta capital.

El socialismo no hace fotos grupales; Clara García prefiere caminar la Provincia como lo hacía su difunto esposo Miguel Lifschitz. El socialismo opta por no hablar de candidaturas hasta por lo menos el mes de agosto.

En la otra vereda, ese mismo sábado también en Rosario, el “Chivo” Agustín Rossi reunió unas tres mil personas y funcionarios del gobierno nacional para, igual que las potencias mundiales en sus tradicionales desfiles militares, impresionar al resto del mundo peronista con su capacidad de movilización.

Se dice que el 1º de Mayo, Omar Perotti y su línea interna Hacemos Santa Fe movilizarán hacia la Legislatura (donde el Gobernador dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias) unas cinco mil personas.



URGE UN CAMBIO DE RUMBO

El avanzado deterioro político del gobierno nacional está haciendo añicos la economía, soplando sobre la fragua inflacionaria. La falta de credibilidad del Presidente (posee una imagen negativa ya cercana al 70%) se trasladó definitivamente hacia la moneda de curso legal: el peso.

Por nada los canales de televisión sacaron a relucir la figura del “padre de la convertibilidad”. Argentina, un país donde el pasado siempre vuelve mientras el futuro nos atropella.