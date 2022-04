Religión, comida, y canto, es la Pascua

POR TERESITA TOSCOLa celebración de la Pascua tuvo para mí, y quizás tiene todavía para nosotros en estos lugares, hablo de Rafaela y las poblaciones de alrededor, el candor de la reunión familiar. El encuentro cariñoso alrededor de una mesa. El reencuentro con los parientes y a veces también con los amigos que hace tiempo no vemos. El reparto de las ramas de olivo para los que no llegaron a tiempo a la Misa, pero van mañana. Los huevos de chocolate, las liebres, las gallinitas con huevos rellenos con sorpresas, todo escondido para el postre de los chicos, y de los mayores golosos, además. ¡Y la rosca, la rosca de la tía Magdalena que le sale como de confitería! Habrá quizás un vino muy especial guardado para el brindis, y probablemente una de las mujeres de la familia proponga una oración. Y no falta nada más. ¿Nada mas…? ¡Qué hay sobre la mesa! Las cazuelas humeantes que delatan el aroma del mar, de las nueces, y del ajo impenitente que goza pasearse en la crema espesa. Y el pan y las verduras frescas y cocidas, y comienza la ceremonia que no es secreta sino muy conversada, y el interminable remojar los bocados en la salsa caliente que sofisticadamente le pueden algunos llamar fondue, y es nuestra histórica ¡¡¡BAGNA CAUDA!!!Mi papá, con el humor que lo caracterizaba, y familiarizado bastante con el idioma piamontés por las traducciones que había publicado, escribió un canto a la tradicional comida de sus familiares, y que por supuesto a él le deleitaba comer. La ofrecía en reuniones con los amigos. Precisamente uno de ellos envió una copia a Italia sin comentárselo a mi padre. Pasó el tiempo, y llegó a Rafaela otro premio para el anciano traductor del “Martín Fierro”. Permítanme incluir un comentario que acompañaba la premiación: A Francesco Michele Tosco Un premio che arriba dalla provincia di Vercelli. Infatti ha composto un inno allá bagna caôda e Vercelli lo ha premiato a sua insaputa.A pocos días de haber cumplido mi papá un año más, donde estuviere, más allá de más allá, va estar cantando esta canción celebrando la cercana Pascua de Resurrección.