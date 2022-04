Sr. Director:



¿Cómo puedo vivir sin Ti? . Permanentemente te llevo conmigo, te hablo, te pregunto, te alabo, te pido.

Sin Ti: indefensa, sin protección, a bordo de la barca de la vida , navegando junto a mis seres queridos.

Sin Ti: desprotegidos, naufragando, sin rumbo, sin ilusiones; llevando un equipaje cargado de miedo, tristezas, angustias, soledad.

Sin Ti: en el agua, no vemos el reflejo del sol, de la luna, las estrellas. No sentimos a las aves cantar; solo en mi mente navegan palabras de esperanza: “Al tercer día resucitaré”.

Sin Ti: mirando el rostro de Tu Madre, lleno de dolor, manantiales de agua viva cayendo de sus doloridos ojos de tanto llorar, su cuerpo encorvado y sus pies arrastrándose por el camino que te lleva con la cruz sobre Tu espalda; a la muerte.

Sin Ti: repitiéndome mil veces: “sufriste por todos, por mi”. “Al tercer día, resucitaré”. Ese tercer día; todo cobrará vida, las campanas sonarán, las aves cantarán, las olas del mar bailarán, el sol volverá a brillar y el viento traerá aire de fe, esperanza, felicidad…

Y un Ángel nos dirá: “ No teman”; “Resucitó el Amor”. ¡Gracias amado Jesús!. FELICES PASCUAS.



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela