Chocaron contra montículo de tierra en zona de obras

Siendo las 4.00 de la madrugada de ayer, en el km 232 de la ruta nacional 34, jurisdicción de la localidad de Lehmann, tuvo lugar un siniestro vial en el cual fue única parte una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 33 años oriundo de la ciudad de Ceres, quien viajaba acompañado por cuatro ocupantes, tres mujeres y otro hombre, en sentido sur-norte.El conductor fue identificado como Luis Miguel O., en tanto que sus acompañantes fueron Miriam Beatriz B., Andrea Estefanía C., Maira V. y Héctor Ramón V.Presuntamente debido a la falta de iluminación de la obra vial que se encuentra en el lugar, el conductor de la camioneta no se habría percatado del desvío existente, por lo cual siguió de largo colisionando contra un montículo de tierra.Producto del siniestro no se registraron personas lesionadas, sino sólo daños materiales.Labor realizada por Comisaría Seccional N° 14 de Lehmann.En la jornada de ayer, en Av. Santa Fe al 500 de esta ciudad, un automóvil marca Chevrolet Cruze, conducido por un joven de 29 años, colisionó a un empleado municipal de 37 años, quien se encontraba realizando tareas de limpieza en pleno bulevar céntrico de Rafaela.Tras la colisión el empleado fue trasladado a un sanatorio privado de esta ciudad para su mejor atención ya que presentaba lesiones de carácter leves.En conocimiento el fiscal de turno de lo acontecido -Gustavo Bumaguín-, se procedió al secuestro del vehículo y a la detención de su conductor, a los fines de realizar las tareas investigativas pertinentes, en un hecho calificado provisoriamente como "lesiones leves culposas en accidente de tránsito".Labor realizada por Comisaría Seccional 1a.