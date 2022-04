Copa Centenario: El “Chupa” y 9 de Julio cierran la segunda fase

Este domingo se cerrará la segunda fase de la Copa Centenario de Liga Rafaelina de Fútbol con el encuentro que disputarán Atlético María Juana y 9 de Julio.El juego principal comenzará a las 16hs y será arbitrado por Leandro Aragno, previamente jugarán las categorías 2010 de Tiro Federal de Moisés Ville y el León, desde las 15 hs.El ganador de este cruce irá en la próxima fase con Unión de Sunchales, que viene de eliminar al Deportivo Aldao.Los otros cruces, al aguardo de la confirmación oficial: Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela, Bochófilo Bochazo vs Florida de Clucellas, Ben Hur vs Peñarol, Argentino Quilmes vs Dep. Bella Italia.