Atlético goleó a Country Canning

Atlético de Rafaela enfrentó ayer a Country Canning, por la segunda fecha del torneo de la Primera C de fútbol femenino que organiza AFA.Las ‘Cremosas’ se impusieron por 6 a 1, en su debut como local en la temporada 2022. Dicho encuentro se disputó, con un buen marco de público, en el estadio Monumental.En el primer tiempo marcaron Eliana López y Emilse Albornos. En el complemento llegaron el resto de los tantos para las albicelestes: Gimena Córdoba, Claribel Medina y otros dos de Albornos, para la goleada.El once titular que presentó el DT Juan Wabeke tuvo a 1 Cintia Heit; 4 Aldana Córdoba, 2 Natalia Calim, 6 Natalí Pérez y 3 Micaela Moreyra; 8 Alana Villarruel, 5 Sabrina Jalil (c), 10 Eliana López y 7 Marianela Gauna; 9 Camila Juárez y 11 Emilse Albornos.En la primera fecha Atlético goleó 4-1 a Tigre, ayer superó a Country Canning y por la fecha 3 estará visitando a Talleres de Córdoba. Las Matadoras ganaron 2-1 ante Ferrocarril Midland.