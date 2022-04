Julio Lamas anunció su retiro como entrenador profesional de Básquet

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Julio Lamas, quien fue entrenador de la Selección argentina de básquet, anunció por medio de una carta en redes sociales su retiro como técnico profesional, el cual aseguró atravesarlo "con mucha emoción".

"Hola a todos! Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer", anunció el ahora ex entrenador por medio de su cuenta oficial de Twitter.

Acto seguido, comenzó con los agradecimientos a quienes considero sus pilares fundamentales para su trayectoria: "Mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; Y Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo".

"Luego, un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. A sus directivos. A todos los compañeros que tuve en cada uno de los cuerpos técnicos que conformamos", agregó Lamas que cosechó 11 títulos en un carrera que lo tuvo como entrenador nacional de Argentina y Japón.

"Y al final (pero no al último), a los jugadores, razón central por la que empecé a ser entrenador: para enseñarle a jugar a los pibes de mi club, el Deportivo San Andrés. Ahí fue cuando me enamoré del básquet, de enseñar y de ser parte de un equipo", señaló el artífice de la "Generación Dorada" argentina.

Por último, el ex técnico de 57 años, agregó: "Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol".

Lamas fue entrenador de los clubes Sport Cañadense, Olimpia de Venado Tuerto, Boca, San Lorenzo, Ben Hur, Libertad y Obras Basket en Argentina, mientras que en España se hizo cargo del Real Madrid, TAU Cerámica y Alicante.

Durante su trayectoria obtuvo en cinco oportunidades la Liga Nacional de Básquet, una con Boca, Ben Hur y Libertad y en dos ocasiones con San Lorenzo.

Si bien su carrera como entrenador es considerada de manera sobresaliente, su principal desempeño fue con la Selección Argentina entre 1997-1999 y 2011-2014, períodos en los que brilló la Generación Dorada.