Car Show: con las series y finales hoy se completará el programa en Rafaela

Luego de las pruebas comunitarias realizadas el viernes -con los pilotos que no habían competido en la primera fecha- y de los entrenamientos y clasificaciones que se desarrollaron ayer, la actividad correspondiente al "Gran Premio 30 Años de TC 4000" del Car Show Santafesino se completará este domingo en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" -3.050 metros de extensión- del autódromo "Ciudad de Rafaela".Registraron sus inscripciones 111 participantes, advirtiéndose en ese sentido un interesante crecimiento en la mayoría de las divisionales, respecto de lo ocurrido en el comienzo de la temporada en el circuito de San Jorge.En el TC 4000 SS se quedó con el mejor tiempo Juan Pablo Marconi, escoltado por el local Nicolás González (ambos con Falcon); en el TS Clase 3 se dio un doblete de los Gol Trend con Fernando Vallero y Martín Simeoni; mientras que en la nueva Clase 2 1600 la referencia del sábado fue Nicolás Pontoni (VW Up) seguido por Luciano González (Uno Way).En la categoría Turismo Fiat Clase 1 -la que convocó el parque más numeroso- consiguió la pole Gastón Giordano, dejando en el segundo lugar a Joaquín Iglesias (ambos con Uno); en el Fiat 600 TS, fue el más veloz fue el santafesino Miguel Ciaurro, relegando a Martín Mansilla; en tanto que en la Fórmula 3 Santafesina dominó el reaparecido campeón Ignacio Fain, superando a Kevin Crucci.Las clasificaciones quedaron ordenadas, en sus principales ubicaciones, de esta manera:1° Juan Pablo Marconi (Falcon), en 1m16s143; 2° Nicolás González (Falcon) a 409 milésimas; 3° Fabio Canciani (Falcon) a 431; 4° Danilo D'Angelo (Falcon) a 598; 5° Mauro Perassi (Fairlane) a 782; 6° Héctor Fain (Chevy) a 1s326; 7° Brian Perino (Chevy) a 1s381; 8° Mario Belich (Fairlane) a 1s618; 9° Mauro Passarino (Chevy) a 1s786; 10° José Luis Schnidrig (Falcon) a 2s151... 15° Oscar Garmaz (Falcon) a 4s880.1° Fernando Vallero (Gol Trend), en 1m17s299; 2° Martín Simeoni (Gol Trend) a 109 milésimas; 3° Andrés Cief (Clio) a 590; 4° Maximiliano Fontana (Clio) a 777; 5° Nahuel Della Santina (Clio) a 1s089; 6° Gastón Grippo (Clio) a 1s117; 7° Alexis Finos (Etios) a 1s137; 8° Adrián Castagnani (Clio) a 1s138; 9° Joel Borgobello (Clio) a 1s169 y 10° Diego Bailone (Clio) a 1s888.1° Nicolás Pontoni (VW Up), en 1m19s741; 2° Luciano González (Uno Way) a 69 milésimas; 3° Matías Clapier (Uno Way) a 221; 4° Sebastián González (Corsa) a 388; 5° Tomás Dalmazzo (Corsa) a 412; 6° Abel Sánchez (Uno Way) a 440; 7° Jonas Maurelli (Corsa) a 481; 8° Nahuel Zanandrea (Corsa) a 705; 9° Ezequiel González (Corsa) a 910; 10° Francisco Caffaratti (Celta) a 1s057... 16° Claudio Saccone (Celta) a 2s159.1° Gastón Giordano (Uno), en 1m24s557; 2° Joaquín Iglesias (Uno) a 86 milésimas; 3° Luciano Gamulin (Uno) a 106; 4° Walter López (Uno) a 113; 5° Daniel Mendoza (Uno) a 212; 6° Gastón Beltramino (Duna) a 222; 7° Pablo Cismondi (Uno) a 383; 8° Fabricio Trotti (Uno) a 409; 9° Joaquín Trotti (Uno) a 419; 10° Manuel Macarro (Uno) a 469... 31° Nicolás Posebón (Uno) a 1s667... 36° Guillermo Gentile (Uno) a 2s967.1° Miguel Ciaurro, en 1m25s746; 2° Federico Mansilla a 37 milésimas; 3° Agustín Ghiotti a 180; 4° Horacio Fernández a 248; 5° Ezequiel Trulié a 373; 6° Javier Melidoro a 378; 7° Alex Weppler a 476; 8° Pablo Gieco a 494; 9° Gastón Daniele a 728 y 10° Pablo Tedeschi a 1s821.1° Ignacio Fain, en 1m13s221; 2° Kevin Crucci a 494 milésimas; 3° Emiliano Ranz a 1s179; 4° Tomás Fernández a 1s534; 5° Agustín Callieri a 2s121 y 6° Leandro Vega a 2s863.Hoy se completará el programa de la segunda fecha en los siguientes horarios:final Fiat 600 TS (8 vueltas);primera serie TS Clase 3;segunda serie TS Clase 3;primera serie Clase 2 1600;segunda serie Clase 2 1600;primera serie TC 4000 SS;segunda serie TC 4000 SS;primera serie Turismo Fiat Clase 1;segunda serie Turismo Fiat Clase 1;tercera serie Turismo Fiat Clase 1;final Fórmula 3 Santafesina (12 vueltas ó 25 minutos);final Fiat 600 TS (10 vueltas ó 20 minutos);final TS Clase 3 (12 vueltas ó 25 minutos);final Clase 2 1600 (12 vueltas ó 25 minutos) yfinal Turismo Fiat Clase 1 (12 vueltas ó 25 minutos).