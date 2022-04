Los siguientes son algunos de los puntos incluidos en el reglamento particular de la carrera especial que disputará el Turismo Carretera:* Los competidores están obligados a detenerse entre la vuelta 8 y la vuelta 23 inclusive a efectos de cambiar 2 (dos) neumáticos (delantero derecho y trasero derecho). Solo se podrá detener el auto en la calle frente al box.* Los vehículos ubicados en boxes impares deberán hacerlo cumpliendo las vueltas impares (9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23).* Los vehículos ubicados en boxes pares deberán hacerlo cumpliendo las vueltas pares (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22).* En el caso que la competencia se detenga con bandera roja y no se pudiera volver a reiniciar, aquel piloto que no realizare la operatoria de cambio de neumáticos sufrirá un recargo de 45 segundos, basado en un promedio de las paradas hechas en la temporada 2016 de la competencia de Toay.* En caso de entrar el Pace Car durante cualquiera de las vueltas indicadas, se mantendrán los boxes cerrados. En el supuesto que por este motivo los boxes estuvieren cerrados al cumplirse las vueltas 22 y 23, al reanudarse con bandera verde se permitirá el recambio por dos vueltas más, manteniéndose el criterio establecido de vueltas pares e impares.