Bottero: “Que jueguen todos, pero que sea dentro del mismo espacio”

Germán Bottero, presidente del Concejo Municipal, es junto a Leonardo Viotti la cabeza visible del grupo radical con mayor peso político en la ciudad y están alineados a nivel provincial en una de las dos vertientes que tiene el grupo Universidad, que se aglutina alrededor de Mario Barletta y, prácticamente se quedaron con todos los cargos de conducción del Comité Rafaela.



La situación es diametralmente opuesta en el Departamento Castellanos, donde el NEO (Nuevo Espacio Organizado), que tiene como máximo referente al Diputado provincial Maximiliano Pullaro, controlará la presidencia de la UCR y también pondrá al Delegado al Comité provincial.



De todas maneras, para los radicales locales enrolados en Juntos por el Cambio, es sumamente trascendente, de cara a las elecciones del próximo año, en las que irán con todo para llegar a la Intendencia, tener la “casa en orden” para ir construyendo sobre seguro y no llegar con el frente interno convulsionado, tal como ocurrió en 2019 cuando luego de obtener el récord de 34.000 votos en la Primarias y tener chances inmejorables para llegar al Sillón de Giménez, en gran parte por las desavenencias intestinas se lo impidieron.



La tarea no será sencilla, pero el primer paso ya está dado y lo que viene será encontrar puntos en común con los demás espacios que conforman JxC para que todos vayan por dentro, un esfuerzo que será mayor si finalmente el mentado Frente de Frentes, hoy envuelto en una lucha de vanidades entre los principales dirigentes, ve la luz.





DISTINTAS REALIDADES

En el repaso de los que fue el proceso interno, Bottero contó que “en lo local había dos listas: la nuestra, que encabeza Rita Bernhart, que es la actual presidenta y tendrá continuidad en el cargo; y del otro lado, Carlos Zimerman que había presentado otra nómina, pero mantuvimos charlas para evitar la elección y finalmente este último grupo dio de baja su lista luego del compromiso asumido por nuestro sector de incorporar a Pablo Williner como uno de los vicepresidentes del partido en Rafaela”.



“El resto de la estructura partidaria -continuó el concejal- no sufriría muchas modificaciones y lo que falta ahora es constituir la Mesa de conducción. Para ello se deberá ratificar y consolidar el acuerdo alcanzado, algo que sucederá cuando se reúnan los vocales de nuestro sector y se nombre formalmente a las autoridades que fueron consensuadas de palabra”.



A su vez, detalló que “la otra vicepresidencia será ocupada por Iván Viotti (hermano del concejal Leonardo Viotti). En tanto que Franco Bertolín seguiría al frente de la Tesorería. Lo que aún no está definido, y se sigue conversando, es el nombre de quien será la secretaria o el secretario del Comité rafaelino”.



Vale mencionar que el encuentro de los vocales al que se aludió más arriba aún no tiene fecha de realización debido a que las negociaciones se prolongaron bastante. Tentativamente, sería la próxima semana (25 al 29 de abril) debido a que la que hoy se inicia tiene programada la asunción como nuevo presidente del Comité provincial del Senador por el Departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, referente del NEO.



A nivel Comité Departamental de la UCR, será el NEO, que en esta jurisdicción tiene como mayores representantes a “Fito” Giacosa (ex titular de la comuna de Josefina) y actual el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, el espació de donde saldrá el nombre para la presidencia, luego de un acuerdo entre ambos sectores.



“La cantidad de delegados es proporcional al tamaño de la localidad, Rafaela tiene 18, Sunchales está entre 6 y 7 y Frontera y San Vicente tienen 3 o 4, Humberto, creo que 2, y el resto de las localidades 1 solo. Hay proporcionalidad con los habitantes para esta elección. Por ello, el delegado Departamental al Comité Provincial también quedó reservado para el Nuevo Espacio”, explicó el titular del Cuerpo Legislativo y, en ese sentido, reconoció: “nos está faltando tener más peso específico y contar con más comunas. Hoy, la fortaleza territorial la tiene el NEO y por eso se quedan con la presidencia de la Departamental y el delegado al comité provincial. En la sumatoria tienen más comunas, si bien son las más chicas, pero para el armado tienen gran valor”.



El radicalismo sunchalense fue uno de los pocos que tuvo que dirimir sus autoridades en una elección (se llevó a cabo el domingo anterior) y, Bottero apuntó que: “María Victoria Ingaramo (lista Celeste), alineada al “barlettismo”, igual que nosotros, se quedó con la conducción en la ciudad, tras imponerse (72 votos a 46) a la lista (Verde) que apoyó el Intendente Gonzalo Toselli y el NEO”.





TODOS ADENTRO

La charla con Bottero, a pesar de ser reacio a tocar el tema, derivó en las elecciones del 2023, al que ya todos miran más que de reojo. En ese marco recalcó que para su sector “es muy importante tener todo cerrado en lo local para, en algún momento, empezar a focalizarnos en lo que viene porque en febrero o principios de marzo, como todo parece indicar, serán los cierres de listas”.



Mondino ya adelantó que el PRO quiere tener precandidatos locales propios y hay un acercamiento entre Mauricio Basso y Pullaro, ¿cómo te imaginás el tránsito de Juntos por el Cambio de acá a las elecciones?

Me parece perfecto que quieran competir y habrá PASO. Mi mirada es que todos jueguen, pero que sea dentro del espacio. El PRO tiene algunas diferencias y seguramente habrá sectores que jugarán con algunos sectores radicales y otros que lo harán solos. Cada uno tendrá su forma de entender lo que viene y de aliarse, pero reiteró lo que nosotros sostenemos y proponemos es que por encima de las diferencias que pueda haber juguemos todos en Juntos por el Cambio o de este Frente de Frentes del que se habla mucho aunque aún no se pudo avanzar mucho y al que se sumarían actores socialistas y del vecinalismo en la ciudad”



Si esto se da -dijo muy entusiasmado- lo más probable es que lleguemos muy bien (para dar pelea por la Intendencia de Rafaela).



Igualmente guardó cautela porque no desconoce que “habrá gente con aspiraciones legítimas, pero que nos comprometemos a participar todos dentro de un espacio es la condición necesaria para pensar en conquistar algo más grande. Por lo pronto estamos en un proceso de hablar tratando de homogeneizar posiciones con otros, lo que no significa lista única, sino para competir en el mismo frente”.



Otro inconveniente que se puede presentar para sumar a todos a una PASO son los movimientos a nivel provincial que pueden tener directa repercusiones en los escenarios locales

Esas realidades siempre condicionan porque podemos tener todo atado en Rafaela, pero si se rompe arriba nos divide. Para que esto no ocurra nuestro pedido es armar un espacio grande e inclusivo que nos permita en la ciudad involucrar y contener a la mayor cantidad de miradas con quienes tenemos un pensamiento parecido respecto de lo que es la política, el accionar y el eventual manejo de la cosa pública si se llegara a dar.



La figura de Leo Viotti y los 28 mil sufragios que obtuvo para renovar su banca en noviembre pasado podría ser un atractivo para aglutinar a la oposición …

No será sencillo encolumnar a todos porque, creo, que va a haber gente, con razón y fundamento que le puede dar pelea. Lo bueno sería que lo hagan en una PASO, con reglas de juego claras y sinceras.