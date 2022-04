Ruta del dinero: Cristina Kirchner volvió a pedir su sobreseimiento

Cristina Fernández de Kirchner le pidió ayer al juez federal Sebastián Casanello que dicte su sobreseimiento definitivo en la causa conocida como Ruta del Dinero, en la que ya fueron condenados, entre otros, el empresario Lázaro Báez y el financista arrepentido Leonardo Fariña.

La vicepresidenta, quien está con falta de mérito en ese expediente, en el que fue indagada por orden de la Cámara Federal (Casanello consideraba que no había razones para ello), pidió que se defina su situación procesal con la desvinculación.

La defensa de la ex Presidenta, a cargo del abogado Carlos Alberto Beraldi, consideró que la instrucción de la causa está completa, que no restan medidas de prueba y que el cuadro probatorio actual lleva directamente al sobreseimiento de la imputada.

La Cámara Federal porteña había confirmado la falta de mérito y le recomendó a Casanello profundizar la investigación con una serie de cursos de acción que, según la defensa de la vicepresidenta, ya fueron agotados.

La Cámara urgió al juez para que defina las situaciones procesales que aún están pendientes y, ante ese escenario, el abogado Beraldi exigió el sobreseimiento definitivo.

Casanello corrió vista (pidió opinión) a las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP, y ambos organismos coincidieron en que no hay pruebas pendientes que demoren la resolución de la situación procesal.

Tras ese pronunciamiento, el juez le pidió al fiscal Guillermo Marijuán que exprese su postura, lo que deberá ocurrir después de reanudada la actividad judicial tras el feriado de Semana Santa. En octubre del año pasado, Marijuán había sostenido que la investigación estaba incompleta y propuso una serie de medidas de prueba para completarla.

Parte de esas medidas, según entendió la defensa de la vicepresidenta, ya se cumplieron o resultan ociosas. Después del nuevo dictamen del fiscal, Casanello deberá resolver si emite un pronunciamiento sobre los imputados que aún están sujetos a la investigación o si aún restan medidas para esclarecer los hechos. (NA)