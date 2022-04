La justicia es una tortuga

En momentos en los que la reconfiguración del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar y destituir jueces en la Argentina se encuentra en el centro del debate público y bajo fuertes presiones y tensiones políticas, dos casos de los últimos días recalentaron la discusión, interminable por cierto, en torno al rol de la justicia.El primero se vincula con el caso de Pablo García Aliverti, el hijo del periodista Eduardo Aliverti, quien finalmente deberá cumplir una condena de tres años y medio de prisión por haber sido encontrado culpable de conducir borracho y chocar al vigilador, Reinaldo Ruedas, de 53 años, quien falleció a raíz de las heridas sufridas. El hecho ocurrió el 17 de febrero del 2013 en la Autopista Panamericana de Buenos Aires cuando el conductor del automóvil Peugeot 504, que acababa de salir de un boliche de Pilar, embistió al ciclista que iba a trabajar y lo llevó a lo largo de un tramo de 17 kilómetros en el capot hasta que llegó a una estación de peaje. Las pericias indicaron que estaba al frente del volante con 1,45 gramos de alcohol en sangre, casi el triple del dosaje máximo permitido.Recién más de 9 años después de aquel trágico suceso, Pablo García Aliverti va a la cárcel. ¿Está bien esto? Si bien la condena fue impuesta en 2017, la detención se registra 5 años después debido a que no estaba firme, una cuestión que quedó superada en los últimos días cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de apelación presentado por la defensa de García Aliverti contra el fallo de la Cámara de Casación que le había reducido la condena original de 4 años de cárcel a 3 años y medio.Se insiste, por un hecho ocurrido en febrero de 2013, el culpable fue detenido recién en abril de 2022. Pasaron nada más y nada menos que 9 años. Nuestra Justicia va a paso de tortuga. Algo hay que cambiar.Está claro que las actuaciones judiciales tienen tiempos y formas en que deben cumplirse los trámites en juzgados, fiscalías y tribunales. Pero es necesario que las causas tengan un tiempo prudencial, razonable. Jueces y fiscales tienen el deber de "estar al día" y para lograrlo deben trabajar con celeridad, sin dilaciones, evitar faltas que puedan generar nulidades y con ello retrasar los procedimientos.Pero da la sensación que el sistema favorece a quienes son investigados, con múltiples opciones para dilatar los procesos judiciales. Las múltiples causas de corrupción que afectan a ex funcionarios kirchneristas son una prueba contundente pues a casi siete años del final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner no hay avances significativos en los tribunales federales.La fortaleza de la democracia requiere de un Poder Judicial que actúe, con independencia obviamente, contra todos en especial contra aquellos que se sospecha se sirvieron del Estado para beneficio personal. Resolver las denuncias por corrupción deberían ser prioridad para los juzgados, y en caso de encontrar culpables, aplicar penas ejemplarse que no puedan reducirse por participar de un curso de jardinería en prisión, como ya se ha observado.En este caso, son los propios legisladores nacionales los que deberían modificar el marco legal para aumentan las penas de prisión para los corruptos. Pero al parecer el sistema de la casta política no está interesado en avanzar contra sí mismo. Ahí están los juicios por Hotesur, Los Sauces, la Ruta el Dinero K y otros sin experimentar avances reales. Y si en algún momento se llega al final del recorrido con una condena de cárcel, los condenados seguramente podrán seguir con libertad hasta tanto el fallo no se confirme en segunda instancia.