La obra del nuevo hospital de Rafaela avanza a gran ritmo y en las próximas semanas, se realizará la licitación para comenzar la etapa final de su construcción. Esta licitación genera gran expectativa, ya que proyecta una nueva manera de gestionar la salud pública no solo de la ciudad sino en la región, con “una real mirada metropolitana sanitaria”.

Al respecto, el director del hospital Jaime Ferré, Dr. Emilio Scarinci manifestó: "Es una licitación que contempla la ejecución total de lo que resta del 100 por ciento del nuevo Hospital, y con un plazo de ejecución de un año. Así que estamos muy confiados en que el próximo año tendremos listo el nuevo efector”.

En tanto, explicó que "el cien por ciento del Jaime Ferré se va a trasladar al nuevo edificio. Todos los servicios hospitalarios se van a trasladar allí. Y no sabemos qué va a pasar con este viejo y querido edificio, pero todo lo que se avecina es muy bueno para toda la ciudadanía”, expresó el profesional.

También, en cuanto a la incorporación de personal calificado, Scarinci informó que en los últimos años se ha incorporado un número importante de personal al Jaime Ferré. Pero la apertura del nuevo Hospital va a permitir continuar con las incorporaciones, tanto de profesionales como técnicos, y de servicios generales.

El director, remarcó que "va a ser un proceso dinámico. Pero sabemos que es un edificio más grande. Hay crecimiento en los servicios, hay incorporación de servicios, y eso viene siempre de la mano de recursos humanos". Además, indicó que la preparación técnica-profesional será una tarea delicada, que va a consistir en la búsqueda de personal con un perfil adecuado.



PRIMEROS SERVICIOS

Por otro lado, Scarinci explicó que “ahora se encuentran trabajando para el traslado de los servicios pediátricos al Nuevo Hospital. Estamos trabajando arduamente en esto para que en los próximos 30 a 60 días podamos tener el traslado ya más definido. Hay que rescatar que la prioridad hoy es el traslado en forma segura para los pacientes. No estamos apurados así que estamos ultimando todos los detalles para que sea un traslado cómodo y seguro", afirmó.



ACTUALIDAD DEL JAIME FERRÉ

En cuanto al panorama sanitario de la ciudad, respecto a los diferentes virus respiratorios que están circulando en la comunidad rafaelina, el médico expresó que lo que aumentó, sobre todo en el último mes, son las consultas en guardia y ambulatorias por cuadros respiratorios. Por el momento, esta situación aún no derivó en un aumento de internaciones. "No tenemos todavía ese aumento de internaciones propio de la época del año, así que, si bien estamos en otoño y falta para los meses más fríos, contamos con la ventaja de que tenemos gran parte de la población vacunada contra el COVID y se empezaron a aplicar las vacunas contra la gripe", indicó Scarinci.

Finalmente, manifestó que hay que estar atentos para enfrentar lo que venga en el invierno, que "sabemos que es la peor temporada", concluyó.