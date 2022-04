En respuesta al hundimiento de su buque insignia, Rusia atacó una fábrica de misiles

Rusia intensificó ayer sus bombardeos contra Kiev tras el naufragio del "Moskva", su buque insignia en el mar Negro, y el primero de estos ataques fue contra la fábrica de los misiles con los que los ucranianos dicen haber hundido la embarcación, ubicada a pocos kilómetros de la capital de Ucrania.

"El número y la magnitud de los ataques con misiles en lugares de Kiev aumentarán en respuesta a todos los ataques de tipo terrorista y a los sabotajes perpetrados en territorio ruso por el régimen nacionalista de Kiev", anunció el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov.

El funcionario detalló que durante las últimas horas destruyeron una fábrica de misiles tierra-aire a 30 kilómetros de la capital ucraniana, consignó la agencia de noticias AFP. Se trata de la empresa Vizar que produce los misiles Neptune, el mismo tipo de armamento con el que los ucranianos aseguran haber atacado el "Moskva".

Rusia informó de una explosión en su buque insignia tras un incendio que no afectó a su tripulación de más de 500 hombres y luego confirmó el naufragio, en lo que representa un importante revés para sus fuerzas.

Para Estados Unidos, el "Moskva" fue alcanzado por dos misiles ucranianos antes de hundirse en el mar Negro, según declaró un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, que lo calificó de "gran golpe" para Rusia.

"Estimamos que lo golpearon con dos Neptunes", dijo a periodistas el funcionario del Pentágono, quien pidió el anonimato, desmintiendo así la versión de Moscú que asegura que su buque insignia lanzamisiles sufrió "daños graves" por un incendio y luego se hundió.

El funcionario estadounidense no confirmó, no obstante, la versión de que el Ejército ucraniano distrajo la defensa del "Moskva" con un dron en un costado del barco mientras los misiles de crucero antibuque Neptune lo alcanzaban desde el otro lado.

"Creemos que hubo víctimas, pero es difícil evaluar cuántas", dijo, y añadió que Estados Unidos tiene constancia de que los supervivientes fueron rescatados por otros barcos rusos en la zona.

El Kremlin también afirmó que Ucrania bombardeó pueblos rusos en la frontera, unas acusaciones rechazadas por Ucrania. Según Kiev, son los servicios secretos rusos los que ponen en práctica "ataques terroristas" en esa región para alimentar la "histeria antiucraniana" en Rusia.

En el este de Ucrania, en la región del Donbass, Donetsk continúa siendo escenario de combates "en toda la línea del frente", en los que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas, según la presidencia ucraniana.

Por otro lado, la fiscalía general ucraniana informó este viernes que siete civiles murieron y 27 resultaron heridos en un ataque atribuido a los rusos contra un micro que evacuaba personas de la región de Jarkov, también en el este.



ATAQUES EN MARIUPOL

Uno de los puntos más calientes de la guerra sigue siendo Mariupol, un puerto estratégico del mar de Azov asediado desde hace más de 40 días por el ejército que comanda el Kremlin. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk, en las últimas horas las fuerzas rusas atacaron Mariupol con misiles de largo alcance, utilizando este recurso por primera vez desde que comenzó la guerra.

El vocero también dijo que continúan los combates callejeros, como por ejemplo en la siderúrgica Illich, cerca de la localidad, aunque Moscú asegura que esa zona está bajo control de sus soldados.

La conquista de Mariupol sería una victoria importante para las fuerzas rusas, ya que les permitiría consolidar su posición en el mar de Azov, uniendo el Donbass y la península de Crimea, que Moscú se anexó en 2014.



ZELENSKI SOBRE USO DE ARMAS

NUCLEARES POR PARTE DE RUSIA

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtió que "todos los países del mundo" deben estar preparados ante la posibilidad de que su par de Rusia, Vladimir Putin, utilice armas nucleares tácticas tras los reveses sufridos en el conflicto bélico con su país.

"No solo yo, sino todo el mundo, todos los países tienen que estar preocupados porque podría no ser información real, pero puede ser verdad", expresó Zelensky, quien advirtió que para Moscú las vidas humanas "no significan nada".

"Armas químicas… deberían, podrían hacerlo, para ellos la vida de la gente, [no significa] nada", expresó el presidente ucraniano en una entrevista concedida a la CNN.

Zelensky señaló que "dada la posible desesperación del presidente Putin y de los dirigentes rusos, dados los reveses que han sufrido hasta ahora en el plano militar, ninguno de nosotros puede tomar a la ligera la amenaza que supone un posible uso de las armas nucleares tácticas o las armas nucleares de bajo rendimiento".

En las últimas horas, la tensión creció y las declaraciones de alto contenido amenazante comenzaron a ser moneda corriente en el Kremlin, especialmente a partir de que en Suecia y Finlandia admitan la posibilidad de sumarse a la OTAN. La posibilidad de que Rusia, si es acorralada, emplee armas nucleares ya había sido planteada días atrás por el director de la CIA, Bill Burns.